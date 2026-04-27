Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

28 апреля не советуют подстригать волосы или обрезать ногти - особенно это касается маленьких детей.

Во вторник, 28 апреля, в православной традиции чтят память святых апостолов Ясона и Сосипатра, а также мучеников Дады, Максима и Кинтилиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Согласно преданию, апостол Ясон был родом из Тарса или Фессалоники и одним из первых откликнулся на проповедь апостола Павла. Считается, что именно в его доме в Фессалонике находили убежище Павел и Сила во время миссионерского служения. За приверженность христианству Ясон подвергался преследованиям: его обвиняли в распространении "нового учения", однако он не отрекся от своей веры.

Апостол Сосипатр происходил из Ахаии и также был близким соратником Павла. Он упоминается в Послании к Римлянам как родственник и сподвижник апостола. Вместе с Павлом Сосипатр участвовал в миссионерских путешествиях, проповедуя христианство среди язычников.

По церковному преданию, оба апостола продолжили служение в разных землях и завершили свою жизнь в епископском сане, оставив после себя укрепившиеся христианские общины.

Мученики Дада, Максим и Кинтилиан пострадали за веру во времена гонений в Римской империи. В тот период от подданных требовали поклонения языческим богам, а отказ считался преступлением. Святые открыто исповедовали христианство, несмотря на давление и угрозы.

Их подвергли тяжелым пыткам, пытаясь заставить отказаться от веры, однако они остались стойкими и приняли мученическую смерть.

Дождь в этот день - к урожайному лету.

Солнечный и теплый день - будет много ягод и фруктов.

Грачи активно летают - ждите теплую погоду.

Что нельзя делать 28 апреля

В этот день в народной традиции существует ряд оговорок, связанных с бытом и телесными действиями. В частности, не советуют подстригать волосы или обрезать ногти - особенно это касается маленьких детей. Также воздерживаются от прокалывания ушей, чтобы по поверьям не "открыть путь" болезням и слабости.

Что можно делать 28 апреля

В христианской традиции верующие обращаются с молитвами к святым, почитая их как покровителей перед Богом и прося духовной поддержки и помощи. Поскольку день также связан с поминовением, в народе принято посещать храм, молиться за умерших родственников, вспоминать их в молитве и по возможности посещать места их покоя. Это рассматривается как проявление памяти, благодарности и духовной связи с предками.

