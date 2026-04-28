Такого не было 66 лет: на Львовщину налетела волна холода с заморозками

Во Львовской области зафиксировали аномальный холод, которого не было с 1960 года.

Прогноз погоды на Львовщине на 29 апреля / Фото: pixabay.com

В среду, 29 апреля, погоду во Львовской области будет определять антициклон с центром над Северным морем. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По всей территории области ночью прогнозируются сильные заморозки от 0 до 5°. Днем столбики термометров поднимутся до 7-12° тепла.

День в области пройдет без существенных осадков. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 7-12 м/с.

Погода в Украине 29 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Львов побил температурный рекорд 1960 года

Нынешняя волна похолодания уже вошла в историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, 28 апреля во Львове зафиксировали очередной температурный рекорд. Минимальная температура упала до -2,5 °C. Предыдущий максимум для этого дня держался 66 лет — в 1960 году термометры показали -2,0 °C.

Пожарная опасность

Несмотря на аномальные заморозки, в регионе сохраняется критический уровень пожарной опасности. 29 апреля на большей части территории Львовщины ожидается высокий (4-й класс), а местами — чрезвычайный (5-й класс) уровень опасности. Только в горах показатели будут умеренными (3-й класс).

Пожарная опасность на Львовщине 29 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 29 апреля

Во Львове среда будет облачной с прояснениями и сухой. В городе ожидается сильный заморозок 0-2°. Днем воздух прогреется лишь до 9-11° тепла.

Ветер северо-западный, умеренный. Осадков во Львове в течение суток не прогнозируют.

Как сообщал Главред, 29 апреля в Украине сохранится холодная погода с ночными заморозками. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

Также в Одесской области в течение ближайших пяти суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков, с переменной облачностью и умеренным ветром. Температура ночью составит +1…+6°, местами возможны заморозки до -2°.

Кроме того, в Ровенской области 28 апреля – 1 мая ожидается прохладная весенняя погода. Ночью сохранятся заморозки до 0…-3°C, а днем температура постепенно повысится до +7…+15°C.

