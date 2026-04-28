Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

В среду в Украине сохранится прохладная погода, местами ожидаются дожди и мокрый снег.

https://glavred.info/synoptic/sneg-i-zamorozki-poka-ne-otstupayut-kogda-v-ukraine-nakonec-potepleet-10760189.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на 29 апреля / Фото: Freepik

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в среду

Ожидаются ли дожди

Когда в Украину придет потепление

29 апреля в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками, дождями, а местами и с мокрым снегом. Хотя ветер, который в последние дни был штормовым, наконец утихнет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине 29 апреля

"29 апреля ветер наконец-то успокоится и перестанет носить по горизонтали, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный ветер от небольшого до умеренного!" — говорится в сообщении. видео дня

Ночью прогнозируются заморозки, а днем температура прогреется лишь до +7…+10 градусов, на юге и юго-востоке будет теплее — от +9 до +13 градусов.

По прогнозу синоптика, осадки возможны практически повсеместно: на севере и западе дождь может переходить в мокрый снег.

Погода в Украине / Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 29 апреля

В столице 29 апреля ночью ожидаются заморозки, днем температура поднимется до +7…+9 градусов. Местами возможен дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, без штормовых порывов.

Когда в Украину придет потепление

Холодная погода еще задержится, однако уже в выходные, 2-3 мая, температура повысится до +12…+16 градусов. В то же время в воскресенье, 3 мая, из-за дождей на юге снова ожидается понижение температуры до +8…+11 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, в Одесской области в ближайшие пять суток ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер. Ночью местами возможны заморозки до -2°.

В Ровенской области в период с 28 апреля по 1 мая ожидается прохладная погода с ночными заморозками и постепенным повышением температуры днем. Во второй половине недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны дожди, а самые сильные порывы ветра синоптики ожидают во вторник, когда северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред