Неустойчивая весна в Днепре: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Кратко:
- Днепр: облачная и прохладная погода на неделю
- Без дождей в будни, осадки на выходных
- Температура: от +3°C до +13°C
Последние дни апреля и начало мая в Днепре пройдут под влиянием преимущественно облачной и прохладной, но относительно стабильной погоды. По прогнозу метеорологического сервиса sinoptik, в течение рабочей недели существенных осадков не ожидается, хотя периодически возможны кратковременные прояснения
27 апреля
Понедельник начнется с плотной облачности, которая сохранится до вечера. В ночные и утренние часы температура составит около +3°C, днем повысится до +9°C, а вечером — до +10°C. Осадков не прогнозируется, однако ощущение прохлады будет усиливать западный ветер, который днем может достигать 6,9 м/с.
28 апреля
Во вторник небо будет преимущественно затянуто облаками, только утром возможны кратковременные прояснения. Температура будет постепенно расти: ночью +6…+7 °C, днем до +12 °C. Атмосферное давление будет стабильным (750–752 мм рт. ст.), а вероятность осадков останется низкой.
29 апреля
Среда принесет временное улучшение погодных условий. Утром сохранится облачность, однако к вечеру небо прояснится. Температура будет колебаться от +6°C ночью до +11°C днем. Ветер будет стихать, а повышенная влажность (до 77% в утренние часы) постепенно уменьшится.
30 апреля
В четверг утро обещает быть ясным и солнечным, однако уже во второй половине дня появятся облака. Максимальная температура достигнет +11°C, вечером снизится до +8°C. Вероятность осадков возрастет до 41%, однако серьезных дождей синоптики не прогнозируют.
1 мая
Пятница пройдет под сплошной облачностью без существенных осадков. Ночью ожидается около +4°C, днем — до +11°C. Ветер восточного направления будет слабым, до 3,3 м/с, а влажность останется повышенной.
2 мая
Суббота станет самым теплым днем недели с температурой до +12°C, однако будет сопровождаться дождями. Во второй половине дня вероятность осадков достигнет около 60%, преобладать будет мелкий дождь.
3 мая
Воскресенье также будет влажным и облачным. Утром сохранится пасмурная погода, а днем ожидается небольшой дождь, который прекратится ближе к вечеру. Температура составит от +6°C ночью до +13°C днем, ветер усилится до 4,4 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла непогода: порывы ветра достигали 30 м/с, что привело к массовым падениям деревьев и повреждению электросетей в различных регионах. На юге страны наблюдалась пыльная буря, а в Киеве местами выпал град. В результате непогоды погибли люди.
Кроме того, погода в Украине в понедельник, 27 апреля, не порадует теплом. Ветер снова будет порывистым, некомфортным, со штормовыми порывами. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Также 27 апреля погода в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
