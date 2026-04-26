Неустойчивая весна в Днепре: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Руслан Иваненко
26 апреля 2026, 21:56
Синоптики прогнозируют в Днепре неделю преимущественно облачной и прохладной погоды с постепенным потеплением.
Рабочие дни пройдут без значительных осадков / Фото: freepik.com

Кратко:

  • Днепр: облачная и прохладная погода на неделю
  • Без дождей в будни, осадки на выходных
  • Температура: от +3°C до +13°C

Последние дни апреля и начало мая в Днепре пройдут под влиянием преимущественно облачной и прохладной, но относительно стабильной погоды. По прогнозу метеорологического сервиса sinoptik, в течение рабочей недели существенных осадков не ожидается, хотя периодически возможны кратковременные прояснения

27 апреля

Понедельник начнется с плотной облачности, которая сохранится до вечера. В ночные и утренние часы температура составит около +3°C, днем повысится до +9°C, а вечером — до +10°C. Осадков не прогнозируется, однако ощущение прохлады будет усиливать западный ветер, который днем может достигать 6,9 м/с.

Погода в Днепре 27 апреля
Погода в Днепре 27 апреля / Фото: скриншот sinoptik

28 апреля

Во вторник небо будет преимущественно затянуто облаками, только утром возможны кратковременные прояснения. Температура будет постепенно расти: ночью +6…+7 °C, днем до +12 °C. Атмосферное давление будет стабильным (750–752 мм рт. ст.), а вероятность осадков останется низкой.

Погода в Днепре 28 апреля
Погода в Днепре 28 апреля / Фото: скриншот sinoptik

29 апреля

Среда принесет временное улучшение погодных условий. Утром сохранится облачность, однако к вечеру небо прояснится. Температура будет колебаться от +6°C ночью до +11°C днем. Ветер будет стихать, а повышенная влажность (до 77% в утренние часы) постепенно уменьшится.

Погода в Днепре 29 апреля
Погода в Днепре 29 апреля / Фото: скриншот sinoptik

30 апреля

В четверг утро обещает быть ясным и солнечным, однако уже во второй половине дня появятся облака. Максимальная температура достигнет +11°C, вечером снизится до +8°C. Вероятность осадков возрастет до 41%, однако серьезных дождей синоптики не прогнозируют.

Погода в Днепре 30 апреля
Погода в Днепре 30 апреля / Фото: скриншот sinoptik

1 мая

Пятница пройдет под сплошной облачностью без существенных осадков. Ночью ожидается около +4°C, днем — до +11°C. Ветер восточного направления будет слабым, до 3,3 м/с, а влажность останется повышенной.

Погода в Днепре 1 мая
Погода в Днепре 1 мая / Фото: скриншот sinoptik

2 мая

Суббота станет самым теплым днем недели с температурой до +12°C, однако будет сопровождаться дождями. Во второй половине дня вероятность осадков достигнет около 60%, преобладать будет мелкий дождь.

Погода в Днепре 2 мая
Погода в Днепре 2 мая / Фото: скриншот sinoptik

3 мая

Воскресенье также будет влажным и облачным. Утром сохранится пасмурная погода, а днем ожидается небольшой дождь, который прекратится ближе к вечеру. Температура составит от +6°C ночью до +13°C днем, ветер усилится до 4,4 м/с.

Погода в Днепре 3 мая
Погода в Днепре 3 мая / Фото: скриншот sinoptik

Как сообщал Главред, в воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла непогода: порывы ветра достигали 30 м/с, что привело к массовым падениям деревьев и повреждению электросетей в различных регионах. На юге страны наблюдалась пыльная буря, а в Киеве местами выпал град. В результате непогоды погибли люди.

Кроме того, погода в Украине в понедельник, 27 апреля, не порадует теплом. Ветер снова будет порывистым, некомфортным, со штормовыми порывами. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Также 27 апреля погода в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известно

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известно

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в Украине

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в Украине

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

Реклама
20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

19:24

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

19:12

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

19:10

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

19:09

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

18:35

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

18:24

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

18:16

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:13

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Реклама
18:11

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

18:07

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

17:28

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

17:26

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

17:14

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

17:06

Спасение рассады перца и баклажанов: как исправить ошибки при выращивании

16:51

На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

16:25

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктомВидео

16:20

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:08

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

16:07

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

15:48

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

15:35

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

15:33

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

15:24

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:12

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

14:54

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

14:53

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:17

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

14:03

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

Реклама
13:59

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

13:56

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

12:56

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

12:53

Невозможно оторваться: Елена Тополя показала мощную тренировку в зале

12:38

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:30

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

12:29

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Зачем брили младенцев в СССР: советская традиция против медицинских фактов

