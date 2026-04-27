Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря может вызвать незначительное ухудшение самочувствия.

В последние дни апреля Центр прогнозирования космической погоды NOAA прогнозирует увеличение солнечной активности. Солнце будет активным в период с сегодняшнего дня, 27 апреля, до пятницы, 1 мая.

После шторма G1 26 апреля геомагнитная активность снова повысилась в первый день текущей недели. В последующие дни она несколько стихнет, но снова повысится в четверг, 30 апреля. Из-за этого метеочувствительные люди могут почувствовать легкое ухудшение самочувствия.

Возмущение магнитного поля Земли 27 апреля подтверждает и Британская геологическая служба. В то же время, по данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям.

При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, нормальный, на желтом уровне. Но солнечная вспышка соответствует красному уровню М1.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

