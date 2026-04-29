Цены на топливо покачнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть, что может повлиять на стоимость топлива.

Цены на топливо в Украине в мае

О чем идет речь в материале:

Изменятся ли цены на АЗС в ближайшие дни

Подорожает ли топливо после отмены топливного кэшбэка

Могут ли бензин и дизель снова подорожать до 100 гривен

Как будет меняться стоимость нефти

Первый квартал 2026 года стал периодом "топливной инфляции" в Украине. Хотя сейчас цены на АЗС немного стабилизировались, уже в мае водителей могут ждать новые изменения. В частности, на стоимость бензина и дизеля может повлиять отмена топливного кэшбэка и непредсказуемость мирового рынка.

Главред решил выяснить, что будет происходить с ценами на топливо в Украине в мае.

Цены на топливо в Украине 29 апреля

По состоянию на 29 апреля крупнейшие сети АЗС в Украине не изменили цены на топливо, пишет Главком.

Отмечается, что средняя стоимость бензина А-95 составляет около 73,03 грн за литр, а дизельное топливо в среднем стоит 88,03 грн за литр.

Так, самый дорогой бензин и дизель сейчас предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — Укрнафта и БРСМ-Нафта.

В то же время сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", сообщает, что средние цены на топливо по стране установились на следующем уровне:

бензин А-95 премиум – 76,28 гривни за литр;

бензин А-95 – 72,43 гривни за литр;

бензин А-92 – 67,24 гривни за литр;

дизельное топливо – 88,07 гривни за литр;

автогаз – 48,84 гривни за литр.

Динамика цен на топливо / фото: Минфин

Что будет с ценами на АЗС до конца недели

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН заявил, что цены на бензин и дизельное топливо на АЗС на этой неделе, скорее всего, не изменятся, несмотря на вероятный рост оптовых цен на топливо.

"Тишина и покой будут на этой неделе. Ничего не произойдет. Хотя котировки (нефти и газойля, — ред.) растут, однако на АЗС используют топливо, которое было закуплено, когда нефть и газойл были дешевле. Возможны колебания в пределах статистической погрешности", — подчеркнул он.

По его словам, ожидается рост оптовых цен на топливо в связи с подорожанием нефти и газойля, но пока стелы сетей АЗС не спешат реагировать.

"Тенденция идет к незначительному повышению цен. Рынок перенасыщен. Продаж нет ни у кого. У всех на стелах одна цена (на дизель, — ред.), кроме OKKO и WOG. Обратите внимание: UPG – 86,90 грн/л, Укрнафта – 86,90 грн/л, БРСМ – 86,90 грн/л, AMIC – 86,90 грн/л. Уникальная ситуация. Такого не было, пожалуй, никогда. Пока все стоят и смотрят друг на друга", – подчеркнул Леушкин.

Изменятся ли цены на АЗС после отмены топливного кэшбэка

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина сказал, что если с 1 мая программу топливного кэшбэка отменят, цифры непосредственно на стелах АЗС не изменятся, однако реальные расходы потребителей вырастут. Все из-за того, что водители перестанут получать до 1000 гривен кэшбэка, который государство сейчас возвращает за покупку топлива.

По его мнению, механизм кэшбэка показал себя эффективно, поскольку им воспользовались те, кто в этом больше всего нуждался. В то же время расходы государства были сравнительно небольшими и компенсировались ростом поступлений от НДС.

"Расходы на кэшбэк в марте составили расчетно 1,3 млрд гривен, в апреле могут составить 2 млрд гривен. В то же время увеличение НДС оценивается в 1,3-1,5 млрд гривен в месяц", — отметил эксперт.

Что будет влиять на стоимость топлива в мае

Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии Факты ICTV рассказал, что ситуация на мировом энергетическом рынке остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке. Именно они влияют на стоимость нефтепродуктов в Европе, откуда Украина импортирует топливо, и затрудняют любые прогнозы.

По его словам, цены на нефть могут резко меняться в течение одного дня, что сразу же влияет на стоимость топлива в Европе и на границе Украины. Поэтому в мае ситуация на рынке будет напрямую зависеть от внешних факторов.

"Если внешний рынок пойдет вниз, водителям стоит рассчитывать на большее количество акций. Сети будут реагировать и конкурировать за клиента", — пояснил он.

Аналитик добавил, что существенное снижение цен возможно только в случае снижения мировых котировок.

"Если нефть вернется к уровням февраля, тогда можно будет говорить о снижении цен на заправках", — говорит Сиренко.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Подорожает ли топливо до 100 гривен за литр

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что предпосылок для роста стоимости топлива до 100 грн за литр нет. Такой сценарий возможен только в случае нового резкого скачка мировых котировок.

Он пояснил, что сценарий с топливом по 100 грн действительно был реалистичным в период пиковых мировых цен — более 1500 долларов за тонну. Тогда оптовая цена в Украине достигала около 92 грн за литр, и с учетом транспортировки, расходов АЗС и маржи розничная цена могла приблизиться к 100 грн.

Эксперт добавил, что сегодня оптовая цена снизилась примерно до 80 грн за литр.

"Сейчас оптовая цена 80, соответственно на заправках она 87–88 гривен. То есть если мировая цена снова поднимется до 1500 долларов за тонну, снова будем об этом говорить. А пока таких ожиданий нет", — отмечает Куюн.

Сценарии подорожания и подешевения топлива

Член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин и эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев в комментарии ТСН.ua рассказали, что в Украине во втором квартале 2026 года ситуация с ценами на топливо останется в зоне высокой неопределенности.

Они рассмотрели два возможных сценария развития событий: реалистичный, который предполагает сохранение относительно стабильной ситуации на Ближнем Востоке (вероятность — 70%), и пессимистический (30%) — в случае нарушения перемирия. В частности, во втором случае нефть может снова превысить отметку в 130 долларов за баррель.

Эксперты считают, что по реалистичному сценарию цены на топливо стабилизируются на текущем уровне:

дизельное топливо — 80–85 грн/л;

бензин — 70–75 грн/л;

автогаз — 49–50 грн/л.

В то же время в случае обострения ситуации на мировых рынках и нарушения перемирия эксперты прогнозируют резкое подорожание топлива.

"Прежде всего может быть преодолена психологическая отметка — 100+ грн за литр дизеля и бензина А-95. Это приведет к новому витку роста стоимости проезда и логистики", — отметили они.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

