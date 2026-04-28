В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

В случае затягивания решения Украина может столкнуться с риском приостановки не только этих выплат, но и связанной поддержки со стороны Европейской комиссии.

Украина может изменить правила налогообложения зарубежных онлайн-покупок

Принятие закона важно для успешного пересмотра программы МВФ

Международные доноры настаивают, чтобы Украина изменила правила налогообложения зарубежных онлайн-покупок, введя НДС даже для недорогих посылок.

Этот шаг рассматривается как одно из ключевых условий для продолжения финансирования по программе примерно на 8,1 млрд долларов, пишет Reuters.

Отмечается, что принятие соответствующего закона важно для успешного пересмотра программы МВФ в июне. В случае затягивания решения Украина может столкнуться с риском приостановки не только этих выплат, но и связанной поддержки со стороны Европейской комиссии.

Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от НДС. В правительстве считают, что отмена этой льготы позволит сократить теневой импорт и увеличить доходы бюджета — ориентировочно до 10 млрд гривен ежегодно.

При этом чиновники утверждают, что для обычных получателей процедура заказа и доставки товаров существенно не изменится.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

