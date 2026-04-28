Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

Юрий Берендий
28 апреля 2026, 16:19
Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в конце апреля в Черкасской области с заморозками ночью, дождями и возможными грозами днём.
Погода в Черкасской области — когда ожидаются дожди с грозами / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какая будет погода в Черкасской области
  • Прогноз погоды в Черкассах на два дня

Погода в Черкасской области в течение следующих дней останется аномально прохладной. Ночью возможны заморозки. Об этом сообщил Черкасский областной центр по гидрометеорологии.

Синоптики сообщают, что из-за арктического похолодания среднесуточная температура снизилась до 5–6 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы, фактически вернув погодные условия на месяц назад.

видео дня

По данным Черкасского областного центра по гидрометеорологии, 27 апреля заморозки фиксировались не только на поверхности почвы, но и в воздухе, в частности в Умани температура опускалась до -0,1 градуса.

На всех метеостанциях области отмечались заморозки интенсивностью 1–3 градуса на поверхности почвы и на высоте 2 см. 28 апреля такие же явления наблюдались в Жашкове и Звенигородке, где температура на почве достигала -3 градусов. В целом с 6 апреля, когда температуры на уровне нуля и ниже стали опасными для растений, это уже четырнадцатая ночь с заморозками в регионе.‪‪

"29–30 апреля благодаря высотной впадине циклона, в циркуляцию которого попадает арктический воздух, в Черкасской области сохранится облачная с прояснениями и аномально холодная погода. Ночью без осадков, днем будут формироваться вторичные холодные фронты на контрастах температур, поэтому ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью, при прояснениях, заморозки 0-3º, днем 7-12º тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Черкасской области на 29 и 30 апреля / Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

В то же время синоптики отмечают, что такая погода имеет и положительный эффект, ведь она способствует лучшему рассеиванию вредных примесей в воздухе и снижает уровень пожарной опасности в лесах области.

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщают синоптики.

Во Львовской области 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

В Одесской области в течение ближайших пяти суток существенных осадков не предвидится. Погода будет спокойной с переменной облачностью и умеренным ветром, который преимущественно будет дуть с севера, хотя 28 апреля изменится на юго-западное направление.

Другие новости:

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области.

Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманы, грозы, жара или метели) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять