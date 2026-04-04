Украине грозит война на истощение: названы риски паузы в переговорах

Ключевые тезисы:
- Война на истощение создаст большие риски для Украины
- Сохранение закупок оружия позволит Украине продолжать войну
- Для Украины важна внутренняя устойчивость
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, какой будет война в Украине, если после ноябрьских выборов в США возникнет пауза в переговорах.
По его словам, война на истощение для Украины связана с большими рисками, чем для страны-агрессора России.
"Потому что у РФ есть собственные ресурсы для ведения войны, пусть и ограниченные, а мы зависим от внешних ресурсов, преимущественно европейских. В 2026–2027 годах поддержка Европы нам гарантирована. Сейчас есть задержка из-за позиции Орбана, но общее политическое решение о финансовой поддержке есть. Сохранение закупок американского оружия позволит нам продолжать войну", — сказал он в интервью Главреду.
Политолог подчеркнул, что для Украины будет важна внутренняя устойчивость, то есть насколько страна выдержит продолжение войны с точки зрения мобилизации, энергетики.
По его мнению, в случае стабилизации военной ситуации, когда линия фронта не будет двигаться, встанет вопрос о прекращении боевых действий.
"Этот фактор будет очень весомым. Нужно будет привлекать Китай и международные организации, чтобы давить на Россию и заставлять ее договориться о прекращении огня, потому что будет очевидно, что ни одна из сторон не может выиграть войну", — подытожил Фесенко.
Возможно ли быстрое завершение войны
Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что, несмотря на попытки России затягивать переговорный процесс, диалог о мире продолжается, а Украина делает все возможное, чтобы приблизить завершение войны, развязанной Россией.
"К сожалению, перспективы скорого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", — подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что окончание полномасштабной войны не будет внезапным — процесс растянется во времени, но будет иметь четкие маркеры, по которым можно будет понять, что российская армия теряет способность продолжать боевые действия.
Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос заключается не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда Дональда Трампа рассматривает возможность завершения войны с Россией путем давления на украинскую сторону с требованием территориальных уступок.
О личности: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
