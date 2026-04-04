Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украине грозит война на истощение: названы риски паузы в переговорах

Мария Николишин
4 апреля 2026, 14:53
Политолог убежден, что нужно оказывать давление на Россию и заставлять её договариваться о прекращении огня.
Украине грозит война на истощение / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Война на истощение создаст большие риски для Украины
  • Сохранение закупок оружия позволит Украине продолжать войну
  • Для Украины важна внутренняя устойчивость

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, какой будет война в Украине, если после ноябрьских выборов в США возникнет пауза в переговорах.

По его словам, война на истощение для Украины связана с большими рисками, чем для страны-агрессора России.

видео дня

"Потому что у РФ есть собственные ресурсы для ведения войны, пусть и ограниченные, а мы зависим от внешних ресурсов, преимущественно европейских. В 2026–2027 годах поддержка Европы нам гарантирована. Сейчас есть задержка из-за позиции Орбана, но общее политическое решение о финансовой поддержке есть. Сохранение закупок американского оружия позволит нам продолжать войну", — сказал он в интервью Главреду.

Политолог подчеркнул, что для Украины будет важна внутренняя устойчивость, то есть насколько страна выдержит продолжение войны с точки зрения мобилизации, энергетики.

По его мнению, в случае стабилизации военной ситуации, когда линия фронта не будет двигаться, встанет вопрос о прекращении боевых действий.

"Этот фактор будет очень весомым. Нужно будет привлекать Китай и международные организации, чтобы давить на Россию и заставлять ее договориться о прекращении огня, потому что будет очевидно, что ни одна из сторон не может выиграть войну", — подытожил Фесенко.

Возможно ли быстрое завершение войны

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что, несмотря на попытки России затягивать переговорный процесс, диалог о мире продолжается, а Украина делает все возможное, чтобы приблизить завершение войны, развязанной Россией.

"К сожалению, перспективы скорого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", — подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что окончание полномасштабной войны не будет внезапным — процесс растянется во времени, но будет иметь четкие маркеры, по которым можно будет понять, что российская армия теряет способность продолжать боевые действия.

Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос заключается не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда Дональда Трампа рассматривает возможность завершения войны с Россией путем давления на украинскую сторону с требованием территориальных уступок.

Читайте также:

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Фесенко новости Украины война России и Украины мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять