Украине грозит война на истощение: названы риски паузы в переговорах

Политолог убежден, что нужно оказывать давление на Россию и заставлять её договариваться о прекращении огня.

https://glavred.info/war/ukraine-grozit-voyna-na-istoshchenie-nazvany-riski-pauzy-v-peregovorah-10754282.html Ссылка скопирована

Украине грозит война на истощение

Ключевые тезисы:

Война на истощение создаст большие риски для Украины

Сохранение закупок оружия позволит Украине продолжать войну

Для Украины важна внутренняя устойчивость

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, какой будет война в Украине, если после ноябрьских выборов в США возникнет пауза в переговорах.

По его словам, война на истощение для Украины связана с большими рисками, чем для страны-агрессора России.

видео дня

"Потому что у РФ есть собственные ресурсы для ведения войны, пусть и ограниченные, а мы зависим от внешних ресурсов, преимущественно европейских. В 2026–2027 годах поддержка Европы нам гарантирована. Сейчас есть задержка из-за позиции Орбана, но общее политическое решение о финансовой поддержке есть. Сохранение закупок американского оружия позволит нам продолжать войну", — сказал он в интервью Главреду.

Политолог подчеркнул, что для Украины будет важна внутренняя устойчивость, то есть насколько страна выдержит продолжение войны с точки зрения мобилизации, энергетики.

По его мнению, в случае стабилизации военной ситуации, когда линия фронта не будет двигаться, встанет вопрос о прекращении боевых действий.

"Этот фактор будет очень весомым. Нужно будет привлекать Китай и международные организации, чтобы давить на Россию и заставлять ее договориться о прекращении огня, потому что будет очевидно, что ни одна из сторон не может выиграть войну", — подытожил Фесенко.

Возможно ли быстрое завершение войны Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что, несмотря на попытки России затягивать переговорный процесс, диалог о мире продолжается, а Украина делает все возможное, чтобы приблизить завершение войны, развязанной Россией. "К сожалению, перспективы скорого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", — подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что окончание полномасштабной войны не будет внезапным — процесс растянется во времени, но будет иметь четкие маркеры, по которым можно будет понять, что российская армия теряет способность продолжать боевые действия.

Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос заключается не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда Дональда Трампа рассматривает возможность завершения войны с Россией путем давления на украинскую сторону с требованием территориальных уступок.

О личности: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред