Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

Сергей Кущ
28 марта 2026, 01:03
Один из российских бизнесменов сам предложил выделить значительную сумму государству.
Путин приказал бизнесу дать деньги на войну в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин обратился к крупнейшим российским бизнесменам с призывом внести крупные "добровольные" пожертвования в государственный бюджет на фоне растущих расходов из-за войны против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, это первый случай, когда Кремль фактически напрямую обращается к олигархам с просьбой профинансировать государственные нужды, связанные с военными действиями. Формально речь идет о добровольных взносах, однако эксперты отмечают: в текущих условиях отказ может иметь серьёзные последствия для бизнеса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил обсуждение такой инициативы. При этом он подчеркнул, что речь якобы не идет о прямом финансировании войны.

По его словам, один из участников встречи сам предложил выделить значительную сумму государству, назвав это решением своей семьи. Песков добавил, что многие представители бизнеса считают подобные взносы "своим долгом".

В то же время источники сообщают, что некоторые крупные предприниматели уже выразили готовность поддержать инициативу. В частности, о намерении выделить около 100 миллиардов рублей заявил Сулейман Керимов. Также согласие дал промышленник Олег Дерипаска.

На той же встрече, по данным источников, Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена прекращать боевые действия. Он заявил, что военная кампания будет продолжаться до полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Кроме того, российский лидер, как утверждается, оправдывал продолжение войны позицией Украины на переговорах, в частности отказом выводить войска с Донбасса. Ранее Кремль рассматривал варианты создания "демилитаризованной зоны" или "специальной экономической зоны" в регионе, однако отказался от этих идей после того, как Киев назвал такие предложения неприемлемыми.

Такое усиление финансового давления на бизнес может свидетельствовать о нарастающих экономических трудностях в России на фоне затяжной войны и санкционного давления.

Как война влияет на экономику РФ

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказывал, что уже все россияне ощутили на себе разрушительные экономические последствия войны России против Украины.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

По его словам, продукты по талонам – это то, к чему стремительно катится Россия.

"В некоторых российских регионах уже звучат предложения о применении таких механизмов в отношении продуктов питания. Так, например, там думают о введении продовольственных карточек на определенные суммы для российских пенсионеров", - добавил он.

Как сообщал Главред, в России стремительно ухудшается экономическая ситуация. К этому прежде всего приводят внутренние факторы, в частности, существенное повышение налогов. А санкции США и ЕС не только снижают способность РФ продолжать войну, но и разрушают экономику страны.

Издание Вloomberg писало, что за четыре года полномасштабной войны в стране-агрессоре России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

