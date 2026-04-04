Украинский пилот установил мировой рекорд в борьбе с "Шахедами"

Руслана Заклинская
4 апреля 2026, 18:46
Военный оператор уничтожил два дрона-камикадзе на рекордном расстоянии.
Украинский пилот установил мировой рекорд / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Украинский пилот "Халк" установил мировой рекорд
  • Защитник уничтожил два "Шахеда" на расстоянии 500 км
  • Использованы перехватчик STING и система HORNET VISION Ctrl

Украинский пилот установил абсолютный мировой рекорд в сфере перехвата беспилотников. Ему удалось уничтожить сразу два российских дрона типа "Шахед" на расстоянии 500 километров. Об этом сообщает подразделение BULAVA.

Украинский защитник Роман с позывным "Халк" смог выследить и ликвидировать вражеские цели в 500 километрах от точки запуска. Уникальность момента заключается не только в рекордном расстоянии, но и в том, что одним вылетом были "приземлены" сразу два дрона противника.

Для ликвидации "Шахедов" использовали новейший перехватчик STING, которым управляют через инновационную систему HORNET VISION Ctrl.

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Военные отмечают, что такие технологии позволяют уничтожать вражеские беспилотники еще до того, как они приблизятся к критической инфраструктуре Украины, минимизируя риски для личного состава и повышая эффективность обороны.

Украинский пилот "Халк" установил мировой рекорд / Фото: скриншот

Что известно о HORNET VISION Ctrl

Инженеры сообщества "Дикие Шершни" сообщили, что HORNET VISION Ctrl – современная система дистанционного управления и координации беспилотных аппаратов, которая позволяет оператору управлять дроном на расстоянии сотен километров от места запуска. Система использует защищенные каналы передачи данных, что затрудняет ее перехват или глушение противником, и обеспечивает точную навигацию и высокий уровень контроля над полетом.

Технология интегрируется с различными типами беспилотников, в частности с перехватчиками STING, что позволяет оператору не только отслеживать цель, но и эффективно уничтожать ее на большом расстоянии.

HORNET VISION Ctrl открывает новый этап развития беспилотной войны, минимизирует риски для личного состава и повышает эффективность оборонных операций. В будущем такие технологии могут стать ключевым элементом современных систем безопасности.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 апреля неизвестные дроны атаковали Москву и несколько регионов РФ. По сообщениям властей, часть беспилотников удалось сбить, в частности два над Москвой и семь в Ленинградской области.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по российским железнодорожным эшелонам с топливом в Луганской области, затруднив логистику оккупантов. На аэродроме "Кировское" в Крыму уничтожен один БПЛА "Иноходец" и повреждены еще три.

Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат в оккупированной Луганской области, который оккупанты использовали для военного производства. После точечных ударов дронами FP-2 остановлена работа доменных печей, цехов и инфраструктуры предприятия.

Об источнике: BULAVA

BULAVA — это подразделение 3-го механизированного батальона Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Военные специализируются на операциях с беспилотными и дистанционными технологиями в сфере обороны. Он объединяет военных операторов, инженеров и специалистов по РЭБ (радиоэлектронной борьбе), которые занимаются перехватом, противодействием и нейтрализацией вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

