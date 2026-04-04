Украинский пилот установил мировой рекорд в борьбе с "Шахедами"

Кратко:
- Украинский пилот "Халк" установил мировой рекорд
- Защитник уничтожил два "Шахеда" на расстоянии 500 км
- Использованы перехватчик STING и система HORNET VISION Ctrl
Украинский пилот установил абсолютный мировой рекорд в сфере перехвата беспилотников. Ему удалось уничтожить сразу два российских дрона типа "Шахед" на расстоянии 500 километров. Об этом сообщает подразделение BULAVA.
Украинский защитник Роман с позывным "Халк" смог выследить и ликвидировать вражеские цели в 500 километрах от точки запуска. Уникальность момента заключается не только в рекордном расстоянии, но и в том, что одним вылетом были "приземлены" сразу два дрона противника.
Для ликвидации "Шахедов" использовали новейший перехватчик STING, которым управляют через инновационную систему HORNET VISION Ctrl.
Военные отмечают, что такие технологии позволяют уничтожать вражеские беспилотники еще до того, как они приблизятся к критической инфраструктуре Украины, минимизируя риски для личного состава и повышая эффективность обороны.
Что известно о HORNET VISION Ctrl
Инженеры сообщества "Дикие Шершни" сообщили, что HORNET VISION Ctrl – современная система дистанционного управления и координации беспилотных аппаратов, которая позволяет оператору управлять дроном на расстоянии сотен километров от места запуска. Система использует защищенные каналы передачи данных, что затрудняет ее перехват или глушение противником, и обеспечивает точную навигацию и высокий уровень контроля над полетом.
Технология интегрируется с различными типами беспилотников, в частности с перехватчиками STING, что позволяет оператору не только отслеживать цель, но и эффективно уничтожать ее на большом расстоянии.
HORNET VISION Ctrl открывает новый этап развития беспилотной войны, минимизирует риски для личного состава и повышает эффективность оборонных операций. В будущем такие технологии могут стать ключевым элементом современных систем безопасности.
Удары по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 3 апреля неизвестные дроны атаковали Москву и несколько регионов РФ. По сообщениям властей, часть беспилотников удалось сбить, в частности два над Москвой и семь в Ленинградской области.
Также Силы обороны Украины нанесли удар по российским железнодорожным эшелонам с топливом в Луганской области, затруднив логистику оккупантов. На аэродроме "Кировское" в Крыму уничтожен один БПЛА "Иноходец" и повреждены еще три.
Кроме того, СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат в оккупированной Луганской области, который оккупанты использовали для военного производства. После точечных ударов дронами FP-2 остановлена работа доменных печей, цехов и инфраструктуры предприятия.
Об источнике: BULAVA
BULAVA — это подразделение 3-го механизированного батальона Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Военные специализируются на операциях с беспилотными и дистанционными технологиями в сфере обороны. Он объединяет военных операторов, инженеров и специалистов по РЭБ (радиоэлектронной борьбе), которые занимаются перехватом, противодействием и нейтрализацией вражеских беспилотных летательных аппаратов.
