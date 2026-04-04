СБУ точными ударами остановила работу Алчевского меткомбината: что поражено

Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем нанесла сокрушительный удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

Алчевский меткомбинат остановил работу после ударов СБУ

Главное:

СБУ нанесла удар по Алчевскому меткомбинату

Удары дронами FP-2 остановили работу комбината

Поражены ключевые цеха и инфраструктура

СБУ во второй раз за месяц атаковала Алчевский металлургический комбинат на оккупированной Луганщине, который оккупанты используют для военного производства. В результате удара комбинат прекратил работу. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как рассказали в СБУ, после детальной идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены точечные удары дронами FP-2 компании "Fire Point". Удары нанесли сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с сослуживцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

На объекте были поражены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. В результате повреждения этих объектов комбинат был вынужден остановить работу.

По данным СБУ, Алчевский металлургический комбинат обеспечивал поставки продукции на российский "Уралвагонзавод", где производят военную технику для армии РФ, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С". Служба безопасности Украины подчеркнула, что совместно с Силами обороны и в дальнейшем будет системно сокращать возможности российских оккупантов в военно-промышленной сфере.

Атака на Алчевский меткомбинат / Фото: скриншот

Чем опасны для РФ атаки ВСУ - мнение эксперта Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил последствия украинских ударов по территории России. По его словам, частота атак ВСУ возросла, что вынуждает РФ усиливать систему противовоздушной обороны. Удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников "Шахед", ограничивая возможности российских подразделений в воздухе. Храпчинский также сообщил о появлении дальнобойных ракет, способных нести до тонны полезной нагрузки, что заставляет Россию готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать ПВО.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удары по российским эшелонам с топливом в Луганской области, затруднив логистику оккупационных войск. Также в Крыму уничтожен один беспилотник "Иноходец" и повреждены три, что снижает разведывательные и ударные возможности противника.

Также Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями поразили два объекта подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи Навли и на аэродроме "Халино", сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины украинские подразделения поразили склады, скопления сил и нефтебазу оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

