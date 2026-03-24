В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУ

Руслана Заклинская
24 марта 2026, 14:54обновлено 24 марта, 15:39
Злоумышленники готовили покушения на известных украинских деятелей.
СБУ ликвидировала киллера, готовившего убийство Стерненко / Коллаж: Главред, фото: СБУ, t.me/ssternenko

Что известно:

  • СБУ сорвала попытку ГРУ РФ совершить серию заказных убийств в Украине
  • Ликвидирован киллер и задержано более 10 агентов ГРУ
  • Целями РФ стали волонтер Сергей Стерненко и бывший офицер ФСБ РФ

СБУ сорвала попытку российских спецслужб совершить серию заказных убийств в Украине. В ходе спецоперации ликвидирован киллер и задержано более 10 участников агентурно-боевой группы ГРУ РФ. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Служба безопасности Украины.

Операцию координировал лично первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Во время задержания ликвидирован профессиональный киллер, который оказывал вооруженное сопротивление спецназовцам ЦСО "А". Еще более 10 участников сети взяты под стражу.

Кого планировали убить агенты ГРУ

По данным расследования, фигуранты готовили убийства известных лиц в разных регионах Украины. Приоритетными целями врага были советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также бывший офицер ФСБ РФ, который с 2014 года воюет на стороне Украины, Илья Богданов.

Агенты ГРУ тщательно отслеживали маршруты передвижения и адреса проживания военных и общественных деятелей. Всю информацию они передавали руководителю группы — завербованному россиянами судебному эксперту из Полтавы. Он обобщал информацию и "отчитывался" перед российской спецслужбой, после чего данные передавали агенту-ликвидатору.

  СБУ ликвидировала киллера ГРУ и задержала его подельников
Что известно о киллере

Килер был выходцем из временно оккупированной Донецкой области, где прошел специальную подготовку на базе ГРУ, а впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию. По плану, он должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их под автомобили или возле жилищ "целей". Если же взрыв не срабатывал, киллер имел приказ расстреливать потерпевших в упор.

Во время обысков у фигурантов изъято оружие, боеприпасы, техника и средства видеонаблюдения с доказательствами работы на российские спецслужбы.

"Успех операции в значительной степени удалось достичь благодаря агентурному проникновению в ряды врага и активной работе контрразведчиков УСБУ в Полтавской области, комплексу оперативно-боевых мероприятий на временно оккупированной территории. Источники Службы выведены на подконтрольную территорию и находятся в безопасности", - рассказали в СБУ.

Что грозит злоумышленникам

Задержанным сообщено о подозрениях по нескольким статьям УКУ, в частности в государственной измене, коллаборационистской деятельности, терроризме и незаконном обращении с оружием.

Агенты ГРУ в настоящее время находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Реакция Стерненко

Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко отреагировал на ликвидацию своего убийцы и поблагодарил СБУ.

"Со мной все в порядке. В отличие от киллера. Россия должна сгореть. Пожертвуйте на русорез", - написал он в Telegram.

Покушения на Сергея Стерненко - что известно

Как сообщал Главред, в Киеве в начале мая прошлого года на активиста и волонтера Сергея Стерненко было совершено покушение. Его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.

Как выяснили правоохранители, нападающей была 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете.

В мае 2025 года это было уже четвертое покушение на жизнь Стерненко. Предыдущие три произошли в 2018 году.

Кроме того, 22 января Стерненко назначили советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения эффективности использования беспилотников. Стерненко будет помогать улучшать работу дронных подразделений, анализировать операции и обмениваться опытом.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

