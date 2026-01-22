Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

https://glavred.info/ukraine/volonter-sergey-sternenko-poluchil-dolzhnost-v-minoborony-chem-on-budet-zanimatsya-10734671.html Ссылка скопирована

Известный украинский волонтер Сергей Стерненко был назначен советником министра обороны по вопросам повышения эффективности применения беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

Федоров рассказал, что провел встречу с волонтером Сергеем Стерненко по вопросам углубления сотрудничества для более эффективного выполнения поставленных задач.

"Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - сообщил он.

В то же время министр обороны подчеркнул, что уже сейчас ведомству необходимо работать по нескольким ключевым направлениям, прежде всего над базовым обеспечением дроновых подразделений. Поставки должны быть упорядочены, чтобы военные своевременно получали действенные средства поражения, способные эффективно применяться в текущих условиях.

Федоров также отметил, что отдельное внимание уделяется аналитике и повышению результативности, где особенно полезна экспертиза Стерненко. Сейчас около 50 подразделений из 400 обеспечивают примерно 70% всех поражений противника.

"Наша цель — помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных. У нас есть общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень", — резюмировал он.

