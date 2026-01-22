РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

На данный момент неизвестно, несла ли ракета, которую РФ запустила по Украине, боевую часть или была использована в качестве приманки.

https://glavred.info/war/rf-veroyatno-vpervye-nanesla-udar-po-ukraine-svoimi-raket-zombi-chem-oni-osobennye-10734668.html Ссылка скопирована

РФ могла запустить по Украине ракету-мишень РМ-48У/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

РФ применила списанные учебные ракеты РМ-48У во время атаки 20 января

Их используют как приманки, потому что они неточные и сняты с вооружения.

Эксперты отмечают, что это способ утилизировать старые запасы

Россия во время массированного удара по Украине 20 января применила нетипичное вооружение — списанные учебные ракеты РМ-48У, которые ранее использовались как тренировочные цели для комплексов С-300 и С-400.

видео дня

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, отмечая, что речь идет о вероятном первом боевом использовании этих ракет.

По данным журналистов, РМ-48У, которые еще называют "ракеты-зомби", являются переработанными вариантами ракет 5V55 и 48N6, срок службы которых давно истек. Их боевая часть в базовых модификациях весит от 133 до 180 кг, однако пока неизвестно, имела ли ракета, выпущенная по Украине, взрывчатку или выполняла роль ложной цели для перегрузки ПВО.

Аналитики предполагают, что точность таких ракет низкая, ведь они создавались не для ударов по наземным объектам, а для тренировок систем противовоздушной обороны. Несмотря на это, Россия продолжает использовать ракеты-перехватчики в наступательных целях - тенденцию, которую эксперты фиксируют уже не первый год.

Ракета РМ-48У / Фото: Defense Express

Профессор военной стратегии и технологий Школы Герти в Берлине Мауро Гилли объясняет, что применение РМ-48У не стоит трактовать как признак дефицита высокоточного оружия. По его мнению, это скорее демонстрирует стремление Кремля использовать любые доступные ресурсы для ударов по Украине.

Гилли отмечает, что такие ракеты фактически не имеют другого назначения, ведь были сняты с вооружения из-за завершения жизненного цикла. Именно поэтому их использование является чрезвычайно дешевым способом усилить ракетные атаки.

В чем особенность атаки 20 января - мнение эксперта

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" сообщил, что в ночь на 20 января российская атака была слабее ожиданий. По его словам, российские войска могли сознательно сдержать темп атак, вероятно, чтобы накопить боезапас для дальнейших более мощных ударов.

Братчук добавил, что тактика врага остается неизменной. Он пояснил, что вместо массированных волн наносятся точечные удары по конкретным целям. Под угрозой традиционно оказываются Киев и другие регионы, куда направляются отдельные ракеты и дроны.

Атака по Украине 20 января - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС и пусках крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о вероятных запусках Х-101 в несколько этапов.

Также ночью 20 января Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате удара без тепла остались 5635 многоэтажек, а левый берег столицы - без водоснабжения.

Кроме этого, Россия утром 20 января атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В Черноморске БПЛА попал в многоэтажку, там поврежден фасад и остекление. Также пострадал объект энергетики в Одесском районе.

В Ровенской области россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Из-за этого более 10 тыс. абонентов остались без света, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред