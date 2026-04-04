Два инсульта и учет в ТЦК: украинская певица ошарашила состоянием здоровья сына

Алена Кюпели
4 апреля 2026, 22:00
Певица Мята поделилась, как уже 17 лет стоит на страже здоровья старшего сына.
Певица Мята рассказала о своем сыне
Певица Мята рассказала о своем сыне / Коллаж Главред, фото Instagram/myataua

Кратко:

  • Что случилось с сыном певицы
  • Что она делала в ТЦК

Украинская певица Юлия Загорская, известная под псевдонимом Мята, рассказала о сложном состоянии здоровья своего 17-летнего сына Юрия.

Об этом певица рассказала проекту "Наодинці з Гламуром". По словам певицы, ее сын пребывает на воинском учете. Однако сама артистка говорит, что для нее это странно и немного смешно, потому как ее сын - это ребенок с инвалидностью.

"Это ребенок, которы не может находится без помощи взрослого. Поэтому когда ему исполниться 18, мне придется снова идти в ТЦК, проходить все комиссии, подавать все бумаги. Для того, чтобы уже закрыли какие-то там документы о том, что он не в состоянии служить. Хотя он мне говорит: Мама, я стану полицейским", - рассказывает артистка.

Она добавила, что школьная программа не подходит для мальчика. "Ему сейчас 17 лет. Он занимается с преподавателями в инклюзивной школе. Для меня главной целью было, чтобы он заговорил и мог хотя бы немного ориентироваться в пространстве, но с этим есть трудности и мы работаем над этим. Это пожизненный труд", — призналась Мята.

Артистка также удивила, как сама долго и тяжело болела долгих 4 года и "вытягивала себя".

"Некоторое время я много вкладывала в старшего своего сына. И случилось так, что я забыла о себе. И потом я просто сама очень сильно заболела. Этого никто не видел, потому что в Instagram была красивая картинка. И около пяти лет я сама серьезно лечилась и выходила из этого состояния", — добавила она.

Напомним, Главред писал о том, что самый младший сын украинского артиста Дмитрия Монатика затанцевал под один из треков артиста.

Ранее также, Мария Захарова - путинистка, чиновница и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно принято называть "пресс-алкаше", вызверилась на российскую певицу Аллу Пугачеву.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: певица Мята

Певица Мята (Юлия Загорская) - украинская певица. В 90-х годах пела в группе "Слайдер/Символ". Имела небольшой тур с концертной программой "Ты меня люби". Во время тура Мята сольно представила англоязычную песню "Take Me", написанную румынским диджеем Vanotek.

