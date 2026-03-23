София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

Певица сделала редкое появление в соцсетях.

София Ротару обратилась ко внуку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару сделала редкое появление в Instagram. Артистка обратилась к своему внуку Анатолию Евдокименко, который сейчас наслаждается жизнью за границей.

Ротару решила публично поздравить внука с важной вехой — сегодня Анатолию исполнилось 32 года. Певица опубликовала в Stories фотографию внука и добавила несколько теплых слов.

"С днем рождения", — высказалась София Михайловна.

София Ротару поздравила Анатолия Евдокименко / фото: instagram.com, София Ротару

Певица отметила профиль своего внука в социальной сети. Напомним, что сейчас Анатолий Евдокименко развивает свою музыкальную карьеру за границей под псевдонимом SHMN.

Как внук Софии Ротару выехал из Украины

Весной 2022 года Анатолий Евдокименко вместе с отцом предпринял попытку незаконно пересечь границу Украины в направлении Молдовы, но был задержан пограничниками в составе группы мужчин. Однако уже летом того же года он чудесным образом оказался в Европе. На данный момент внук Ротару, предположительно, обосновался в Великобритании, при этом путь его успешного выезда из страны неизвестен. Позже в интервью Евдокименко сделал акцент на том, что был вынужден покинуть Украину, чтобы начать новую жизнь.

Ранее Главред сообщал, что конфликт между супругой Виктора Павлика, и организаторами его выступления во Дворце "Украина" стремительно накаляется. По словам Екатерины, они не только критиковали вокал артиста, но и пытались принудить его к опасным медицинским манипуляциям.

Также музыкант Дитер Болен, известный со времен группы Modern Talking, неожиданно поплатился за свою любовь к стране-агрессору РФ. Ему отменили выступления в Литве - информация о концертах и продаже билетов на них исчезла с интернет-ресурсов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

