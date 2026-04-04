"Две звезды на квадратный метр": Каминская назвала причину развода

Кристина Трохимчук
4 апреля 2026, 16:17
Звезда группы "НеАнгелы" сравнила семейную жизнь с деятельностью в коллективе.
Слава Каминская муж
Слава Каминская - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская, Эдгар Каминский

Вы узнаете:

  • Почему развелась Слава Каминская
  • Где сейчас живет бывший муж певицы

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская откровенно рассказала о причинах развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. В интервью Наталье Влащенко певица провела интересную параллель со своим участием в знаменитом коллективе.

По словам Каминской, спустя 5 лет брака пара так и не научилась уступать друг другу, поскольку оба были успешны и реализованы в своих сферах. Похожий конфликт сильных личностей у Славы произошел и с Викторией Смеюхой, бывшей участницей "НеАнгелов".

Слава Каминская - дети
Слава Каминская - дети / фото: instagram.com, Слава Каминская

"Было много эго. И у одного, и у второго. Две звезды на квадратный метр — это очень много. То же, что у меня было с Викой", — заявила Слава.

Исполнительница отметила, что быстрый рост популярности ее супруга привел к тому, что у них разошлись приоритеты. Пока супруг все больше времени уделял работе, артистка хотела сосредоточиться на семье. Несмотря на разногласия, Слава отметила, что благодарна мужу и не жалеет о прошлом. Сейчас пара сохраняет хорошие отношения ради воспитания детей.

Бывший муж Славы Каминской с детьми
Бывший муж Славы Каминской с детьми / фото: instagram.com, Слава Каминская

"Честно, не жалею. Вижу, как он общается с детьми, и мне этого достаточно. Мы нормально обсуждаем вопросы относительно детей. Я бесконечно благодарна за то, что у нас такие дети от большой любви. Он живет в Италии. К нему очень многие летают. Мне кажется, что в Украине этот бизнес приносит больше денег, чем в Европе, где высокие налоги", — поделилась Каминская.

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о своих отношениях с едой и почему она не сторонница строгих ограничений. Звезда призналась, что не придерживается диет и часто "грешила", балуя себя вкусным даже перед сном.

Также Наташа Королева оценила новую жену Игоря Николаева. Артистка-предательница заявила, что не считает Юлию Проскуряковой своей копией. По словам Королевой, ее семейная жизнь с Николаевым была похожа на ураган, поэтому он решил выбрать женщину поспокойнее.

О персоне: Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская новости шоу бизнеса
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

