"Две звезды на квадратный метр": Каминская назвала причину развода

Звезда группы "НеАнгелы" сравнила семейную жизнь с деятельностью в коллективе.

https://glavred.info/starnews/dve-zvezdy-na-kvadratnyy-metr-kaminskaya-nazvala-prichinu-razvoda-10754303.html Ссылка скопирована

Слава Каминская - развод

Вы узнаете:

Почему развелась Слава Каминская

Где сейчас живет бывший муж певицы

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская откровенно рассказала о причинах развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. В интервью Наталье Влащенко певица провела интересную параллель со своим участием в знаменитом коллективе.

По словам Каминской, спустя 5 лет брака пара так и не научилась уступать друг другу, поскольку оба были успешны и реализованы в своих сферах. Похожий конфликт сильных личностей у Славы произошел и с Викторией Смеюхой, бывшей участницей "НеАнгелов".

видео дня

Слава Каминская - дети / фото: instagram.com, Слава Каминская

"Было много эго. И у одного, и у второго. Две звезды на квадратный метр — это очень много. То же, что у меня было с Викой", — заявила Слава.

Исполнительница отметила, что быстрый рост популярности ее супруга привел к тому, что у них разошлись приоритеты. Пока супруг все больше времени уделял работе, артистка хотела сосредоточиться на семье. Несмотря на разногласия, Слава отметила, что благодарна мужу и не жалеет о прошлом. Сейчас пара сохраняет хорошие отношения ради воспитания детей.

Бывший муж Славы Каминской с детьми / фото: instagram.com, Слава Каминская

"Честно, не жалею. Вижу, как он общается с детьми, и мне этого достаточно. Мы нормально обсуждаем вопросы относительно детей. Я бесконечно благодарна за то, что у нас такие дети от большой любви. Он живет в Италии. К нему очень многие летают. Мне кажется, что в Украине этот бизнес приносит больше денег, чем в Европе, где высокие налоги", — поделилась Каминская.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред