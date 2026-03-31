Славу Каминскую раскритиковали из-за 10-летней дочери

Вкратце:
- Слава Каминская не запрещает дочери искать свой стиль
- Внешний вид девочки спровоцировал критику в адрес ее матери
10-летняя дочь украинской певицы Славы Каминской Лаура - яркая девочка, которая ищет свои способы для самовыражения. Она поет, танцует и звездная мама позволяет ей экспериментировать с внешностью.
У Лауры уже есть пирсинг, время от времени она появляется в блоге Каминской с новым цветом волос. Слава признается: ее подход к воспитанию подрастающей дочери принимает далеко не каждый. Так, в качестве реакции на фото Лауры с кольцом в носу, артистка получила целую лекцию о том, что почему позволять подобное детям - неправильно.
У Славы по этому поводу свое мнение - ребенок может "меняться, пробовать, быть ярким, странным, разным", и растет он не для успокоения или раздражения общества. В комментариях читатели поддержали Каминскую и Лауру в ее поисках собственного стиля.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
О персоне: Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
