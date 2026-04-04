Удар по рынку в Никополе: количество пострадавших резко возросло - что известно

В Никополе на Днепропетровщине уже 25 раненых из-за российской атаки РФ.

Количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе возросло

Главное:

Число пострадавших в результате удара по Никополю возросло

В настоящее время известно о 25 пострадавших

8 раненых госпитализированы

Количество пострадавших в результате утреннего удара РФ по рынку в Никополе снова возросло.

Пока известно о 25 пострадавших. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

"До 25 возросло количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе. 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14-летняя девочка и двое мужчин - 28 и 72 лет находятся в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших медики оценивают как средней тяжести. У госпитализированных осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги.

Главред писал, что 4 апреля российские войска ударили по Никополю FPV-дронами. В результате атаки погибли пять человек. Александр Ганжа уточнил, что среди погибших три женщины и двое мужчин.

Напомним, 4 апреля войска РФ дронами атаковали Киев. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Той же ночью под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажное здание и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По данным Института изучения войны , Россия перешла к новой тактике воздушных атак, совмещая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такой подход может привести к росту числа жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа – украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия .

