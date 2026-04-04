Удар по рынку в Никополе: количество пострадавших резко возросло - что известно

Главное:
- Число пострадавших в результате удара по Никополю возросло
- В настоящее время известно о 25 пострадавших
- 8 раненых госпитализированы
Количество пострадавших в результате утреннего удара РФ по рынку в Никополе снова возросло.
Пока известно о 25 пострадавших. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
"До 25 возросло количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе. 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14-летняя девочка и двое мужчин - 28 и 72 лет находятся в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших медики оценивают как средней тяжести. У госпитализированных осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги.
Главред писал, что 4 апреля российские войска ударили по Никополю FPV-дронами. В результате атаки погибли пять человек. Александр Ганжа уточнил, что среди погибших три женщины и двое мужчин.
Напомним, 4 апреля войска РФ дронами атаковали Киев. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.
Той же ночью под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажное здание и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
По данным Института изучения войны , Россия перешла к новой тактике воздушных атак, совмещая массированные ночные удары беспилотниками с мощными волнами атак в дневное время. Такой подход может привести к росту числа жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа – украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия .
