Атаки станут более длительными: названа дата нового удара РФ по Украине

Жданов считает, что Россия не остановится в своих ударах по Украине.

https://glavred.info/ukraine/ataki-stanut-bolee-dlitelnymi-nazvana-data-novogo-udara-rf-po-ukraine-10754147.html Ссылка скопирована

Ждать ли ракетного удара на Пасху

Главное из заявления эксперта:

Россия, вероятно, будет продолжать дневные атаки по Украине

Россияне могут использовать комбинированный вариант ударов

Во время пасхальных праздников возможна ракетно-дроновая атака

Скорее всего, страна-агрессор Россия будет продолжать дневные атаки по Украине, или растягивать их во времени. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

По его словам, россияне проанализируют эффективность последней атаки и, скорее всего, будут использовать комбинированный вариант нанесения воздушных ударов.

видео дня

"То есть один налет будет днем, а второй – ночной. С перерывом, потому что у них не хватит ресурса ракет и дронов, чтобы атаковать круглосуточно. А атаковать Украину они будут до последней ракеты или до последнего дня войны. Россия не остановится", – подчеркнул он.

Относительно возможности комбинированной атаки на Пасху эксперт отметил, что в предыдущие годы эти дни проходили более или менее спокойно.

"Думаю, что очередные средства огневого поражения на Пасху со стороны России будут работать. Возможно, их количество будет меньше, если надеяться на статистику предыдущих лет. Россияне любят действовать по шаблону, они его непрерывно используют, пока не придумают что-нибудь новое. Поэтому могут ударить и во время пасхальных праздников", - подытожил Жданов.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Новая тактика российских ударов Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли, что Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Отмечается, что такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население. Кроме того, аналитики ожидают, что с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 3 апреля Киевская область оказалась под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Под ударами оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы. Один человек погиб в Бучанском районе. Там загорелся автомобиль.

В поселке Чабаны Киевской области в результате российского комбинированного удара полностью уничтожена ветеринарная клиника. В результате удара погибли около 20 животных.

Известно, что всего радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 579 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников разных типов.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 г., Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред