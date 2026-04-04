Ситуация на фронте для Украины резко изменилась — разведка раскрыла подробности

Юрий Берендий
4 апреля 2026, 15:24обновлено 4 апреля, 16:20
По оценкам британской разведки, ситуация на фронте сейчас наиболее благоприятна для Украины за последние 10 месяцев, несмотря на активизацию атак РФ.
Ситуация на фронте для Украины резко изменилась — разведка раскрыла подробности
Ситуация на войне для Украины резко изменилась — данные разведки / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, 93-я ОМБр "Холодный Яр"

О чем идет речь в материале:

  • Ситуация на фронте для Украины сейчас является самой благоприятной за последний год
  • Наступление российских войск существенно замедлилось

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшняя ситуация на фронте является наиболее благоприятной для Украины почти за последний год, ссылаясь на оценку британской разведки MИ 6. Об этом пишет The Telegraph.

В то же время он признал, что на линии фронта протяженностью около 640 миль, где продолжаются постоянные российские атаки, ситуация остается сложной, хотя в целом позиции удается удерживать.

"Я получил оценку MИ 6. Ситуация на фронте сейчас является лучшей для Украины за последние 10 месяцев. Таков их вывод, и наши партнеры также это видят", — отметил Зеленский.

По данным британской разведки, оборонительные рубежи Украины находятся в самом стабильном состоянии за последние десять месяцев, несмотря на попытки России активизировать весеннее наступление.

Аналитики отмечают, что запланированное продвижение российских войск в районе так называемого "крепостного пояса" на Донбассе в значительной степени замедлилось из-за ударов украинских сил.

В начале года украинская армия усилила использование высокоточных ударных дронов, что затруднило российским войскам продвижение и подвоз подкреплений и техники для наступления.

Кроме того, контратаки позволили Украине вернуть стратегически важные территории. Сообщается, что с конца января до середины марта украинские силы освободили более 154 квадратных миль вблизи Александровки и Гуляйполя — это самые большие успехи с 2023 года.

В то же время российские атаки на украинские города усиливаются. По словам представителей власти, Кремль меняет тактику воздушных ударов, переходя к дневным обстрелам и расширяя перечень целей за пределы энергетической инфраструктуры, что увеличивает риски для гражданского населения.

Россия готовит новое наступление — мнение военного

Как писал Главред, российские оккупационные войска готовятся активизировать наступательные действия на фронте, пытаясь использовать изменения обстановки на передовой. Пресс-секретарь группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что пока интенсивность боев остается невысокой, однако с появлением листвы на деревьях ситуация может измениться, поскольку это создаст лучшие условия для атак.

Кроме того, противник рассчитывает частично восстановить свою боеспособность до наступления потепления. В то же время, по словам Трегубова, остается вопрос, насколько это реально поможет российской армии.

"Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и более организована. Эффективно налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются зоны поражения, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-то получится", — заявил Виктор Трегубов.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины наращивают интенсивность действий и формируют новые инструменты воздействия на поле боя, нанося удары различного уровня, от тактического до стратегического, по российским войскам. По оценкам аналитиков, активные контратаки ВСУ уже могли сорвать планы Кремля относительно масштабного наступления, которое РФ готовила на весенне-летний период 2026 года, говорится в отчете Института изучения войны.

Несмотря на атаки со стороны России, 31 марта и 1 апреля украинские силы смогли продвинуться на Славянском направлении и вблизи Константиновки. В то же время оккупанты не прекращают попыток проникновения небольшими группами.

Кроме того, на временно оккупированных территориях российские войска отрабатывают перемещение через газовые трубы, готовясь к возможным действиям на Ореховском направлении. Для маскировки передвижения они активно используют как подземную, так и наземную инфраструктуру.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

