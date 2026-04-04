В Харькове прогремели мощные взрывы: есть прилет вблизи жилых домов - детали

В Харькове прогремел взрыв — есть попадания в Шевченковском районе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

4 апреля, около 23:10 в Харькове прогремел взрыв. Оккупационные войска РФ атаковали город дронами.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попаданиях вблизи жилых домов в Шевченковском районе города.

"Враг нанес удар по Шевченковскому району. Есть попадания вблизи жилых домов", — говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОГА Олег Синегубов уточнил, что РФ нанесла удар по городу беспилотником. Пока что информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы направляются на место удара.

Позже в ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки были повреждены окна в трёх общежитиях и трёх многоэтажных домах, а также повреждены 3 автомобиля. Там добавили, что пострадавших нет.

В 23:03 Воздушные силы предупреждали о дронах, направляющихся курсом на Харьков.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, 4 апреля российские войска нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. В результате атаки погибли пять человек. Более 25 человек получили ранения.

Напомним, 4 апреля войска РФ атаковали Киев с помощью дронов. Обломки сбитых целей упали в одном из районов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

В ту же ночь под ударом дронов оказались Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в многоэтажный дом и возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

