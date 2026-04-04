Мария Захарова - путинистка, чиновница и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно принято называть "пресс-алкаше", вызверилась на российскую певицу Аллу Пугачеву.
Причиной стало интервью, которое Примадонна дала несколько месяцев назад и хорошо говорила о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, которого ликвидировали российские спецслужбы. Об этом пишут российские пропагандисты.
Алла Пугачева назвала его "приличным, порядочным, интеллигентным человеком" и в целом говорила очень тепло про лидера.
На это отреагировала Захарова. "Базар лицемерия", - сказала она, придерживаясь правил и высказываний кремлевской методички.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
