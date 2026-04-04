Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Самолеты Ан-26 и Су-30 разбились без помощи ВСУ - в ВМС назвали вероятные причины

Руслана Заклинская
4 апреля 2026, 19:40
В Военно-морских силах не подтверждают сбивание самолетов РФ.
ВМС не причастны к падению российских самолетов / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы Плетенчука:

  • В Крыму произошли две аварии российских самолетов Ан-26 и Су-30
  • Военно-морские силы ВСУ не подтверждают свою причастность

В небе над оккупированным Крымом произошло сразу две аварии российских самолетов Ан-26 и Су-30. Военно-морские силы ВСУ не подтверждают свою причастность к этим инцидентам. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы не можем подтвердить свою причастность к этим событиям в отношении указанного самолета (Ан-26 - ред.) с пассажирами на борту, их насчитывалось якобы 29 человек, включая членов экипажа. По имеющейся на данный момент информации, скорее всего, это был несчастный случай", - заявил он.

видео дня

Одной из версий является сбой в работе российских систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Оккупанты настолько активно глушат GPS в Крыму, что могли случайно "дезориентировать" собственный борт.

Похожая ситуация и с истребителем Су-30. В ВМС также не подтверждают факт сбития самолета.

"Скорее всего, имела место авария, связанная с эксплуатацией указанного самолета. Это может быть связано с экстремальными режимами эксплуатации этих самолетов", - предположил Плетенчук.

Пресс-секретарь уточнил, что постоянное использование авиации в Азово-Черноморском регионе ведет к быстрому износу техники и усталости экипажей. Начало активного сезона полетов только обострило эти проблемы.

Су-30, Су 30, Су30 Инфографика Главред
Су-30 / Инфографика: Главред

Напомним, 1 апреля стало известно, что в Крыму разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 6 членов экипажа и 23 пассажира, все погибли. Самолет исчез с радаров около 18:00 и врезался в скальный массив.

Также российские ВКС потеряли Су-34, но официального подтверждения от Украины нет. Информацию распространили блогеры, использовав старую фотографию самолета 2024 года с поддельным бортовым номером.

Как сообщал Главред, 28 января российские оккупанты потеряли Су-30 и Су-34. Су-34 разбился из-за технической неисправности в Курской области, экипаж погиб. Су-30 сбит на южном направлении

О личности: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВМС Украины военный самолет Ан-26 российский самолет Су-30 война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена Зеленская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять