Самолеты Ан-26 и Су-30 разбились без помощи ВСУ - в ВМС назвали вероятные причины

В Военно-морских силах не подтверждают сбивание самолетов РФ.

ВМС не причастны к падению российских самолетов

В небе над оккупированным Крымом произошло сразу две аварии российских самолетов Ан-26 и Су-30. Военно-морские силы ВСУ не подтверждают свою причастность к этим инцидентам. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы не можем подтвердить свою причастность к этим событиям в отношении указанного самолета (Ан-26 - ред.) с пассажирами на борту, их насчитывалось якобы 29 человек, включая членов экипажа. По имеющейся на данный момент информации, скорее всего, это был несчастный случай", - заявил он.

Одной из версий является сбой в работе российских систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Оккупанты настолько активно глушат GPS в Крыму, что могли случайно "дезориентировать" собственный борт.

Похожая ситуация и с истребителем Су-30. В ВМС также не подтверждают факт сбития самолета.

"Скорее всего, имела место авария, связанная с эксплуатацией указанного самолета. Это может быть связано с экстремальными режимами эксплуатации этих самолетов", - предположил Плетенчук.

Пресс-секретарь уточнил, что постоянное использование авиации в Азово-Черноморском регионе ведет к быстрому износу техники и усталости экипажей. Начало активного сезона полетов только обострило эти проблемы.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в Крыму разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 6 членов экипажа и 23 пассажира, все погибли. Самолет исчез с радаров около 18:00 и врезался в скальный массив.

Также российские ВКС потеряли Су-34, но официального подтверждения от Украины нет. Информацию распространили блогеры, использовав старую фотографию самолета 2024 года с поддельным бортовым номером.

Как сообщал Главред, 28 января российские оккупанты потеряли Су-30 и Су-34. Су-34 разбился из-за технической неисправности в Курской области, экипаж погиб. Су-30 сбит на южном направлении

О личности: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.

