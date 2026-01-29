Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

В среду, 28 января, российские оккупационные войска потеряли сразу два боевых самолета - истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, не уточнив деталей.
"Россияне сегодня потеряли два самолета - Су-30 и Су-34", - говорится в сообщении.видео дня
Официального подтверждения потерь российской авиации от Генштаба ВСУ пока не было.
Ранее российский пропагандист Кирилл Федоров и связанный с авиацией канал Fighterbomber (Илья Туманов) сообщали о потере Су-34.
Канал AviVector писал, что Су-34 разбился в Курской области из-за технической неисправности, в результате чего экипаж погиб.
"Во время выполнения боевого задания в Курской области, около 15:30, Су-34 с базы временной дислокации в Саратовской области потерпел аварию из-за технической неисправности. Экипаж погиб", - говорится в сообщении.
Позже украинские мониторинговые каналы сообщали о потере Су-30 на южном направлении. Самолет был сбит вечером, экипаж не выжил. Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом "Patriot" над акваторией Черного моря.
Удары по целям РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 28 января в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали области РФ несколькими волнами. ПВО пытались отражать дроны как в России, так и над временно оккупированными территориями Украины.
Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.
Накануне также под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
