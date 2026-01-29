Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

Официальных комментариев о потерях российских истребителей от Генштаба ВСУ пока не было.

Россияне потеряли два самолета - Су-30 и Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В среду, 28 января, российские оккупационные войска потеряли сразу два боевых самолета - истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, не уточнив деталей.

Официального подтверждения потерь российской авиации от Генштаба ВСУ пока не было.

Ранее российский пропагандист Кирилл Федоров и связанный с авиацией канал Fighterbomber (Илья Туманов) сообщали о потере Су-34.

Канал AviVector писал, что Су-34 разбился в Курской области из-за технической неисправности, в результате чего экипаж погиб.

"Во время выполнения боевого задания в Курской области, около 15:30, Су-34 с базы временной дислокации в Саратовской области потерпел аварию из-за технической неисправности. Экипаж погиб", - говорится в сообщении.

Позже украинские мониторинговые каналы сообщали о потере Су-30 на южном направлении. Самолет был сбит вечером, экипаж не выжил. Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом "Patriot" над акваторией Черного моря.

Что известно о Су-30 / Инфографика: Главред

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

