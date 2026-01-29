Укр
Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

Инна Ковенько
29 января 2026, 00:19
Официальных комментариев о потерях российских истребителей от Генштаба ВСУ пока не было.
Россияне потеряли два самолета – Су-30 и Су-34
Россияне потеряли два самолета - Су-30 и Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В среду, 28 января, российские оккупационные войска потеряли сразу два боевых самолета - истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, не уточнив деталей.

"Россияне сегодня потеряли два самолета - Су-30 и Су-34", - говорится в сообщении.

видео дня

Официального подтверждения потерь российской авиации от Генштаба ВСУ пока не было.

Ранее российский пропагандист Кирилл Федоров и связанный с авиацией канал Fighterbomber (Илья Туманов) сообщали о потере Су-34.

Канал AviVector писал, что Су-34 разбился в Курской области из-за технической неисправности, в результате чего экипаж погиб.

"Во время выполнения боевого задания в Курской области, около 15:30, Су-34 с базы временной дислокации в Саратовской области потерпел аварию из-за технической неисправности. Экипаж погиб", - говорится в сообщении.

Позже украинские мониторинговые каналы сообщали о потере Су-30 на южном направлении. Самолет был сбит вечером, экипаж не выжил. Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом "Patriot" над акваторией Черного моря.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали области РФ несколькими волнами. ПВО пытались отражать дроны как в России, так и над временно оккупированными территориями Украины.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Накануне также под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Су-30, Су 30, Су30 Инфографика Главред
Что известно о Су-30 / Инфографика: Главред

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Су-34 Су-30 война России и Украины
15:26

15:15

14:38

14:36

14:25

14:09

13:52

13:52

