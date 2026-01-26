Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

Кратко:
- Ночью в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы
- Загорелся местный НПЗ
- Было атаковано еще одно предприятие
В ночь на 26 января дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, в городе слышали не менее 5-7 взрывов. В результате удара загорелся НПЗ.
Местные жители сообщили о серии мощных взрывов, которые начались примерно в 01:30 по киевскому времени.
Как отметили в оперштабе Краснодарского края, фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, возникли пожары. Пострадал один человек.
Жители сообщают о пожаре на местном НПЗ.
Кроме этого, как заявили в оперштабе, обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередачи, здания школ и частные дома, выбиты окна.
Атаки по территории России
Как писал Главред, в ночь на 10 января под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
В ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ). В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в прилегающих населенных пунктах.
В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.
Как удары по России повлияют на завершение войны – мнение эксперта
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.
По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.
