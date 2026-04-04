Трамп может лишиться поста президента США — раскрыт реалистичный сценарий

Однако протесты в США пока не свидетельствуют о системном политическом кризисе в стране, отметил политолог.

В США могут объявить импичмент Трампу — что известно

О чем идет речь в материале:

Протесты в США нельзя считать проявлением системного кризиса

Если демократы выиграют выборы, Трампу может грозить импичмент

Протесты No Kings, прокатившиеся по США, стали массовой демонстрацией несогласия с политикой Дональда Трампа, однако пока не свидетельствуют о внутреннем кризисе в стране. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По словам политолога Фесенко, волна протестов в США не свидетельствует о кризисе в стране. Акции под названием No Kings направлены прежде всего против Дональда Трампа, его склонности к авторитарному стилю управления, самовозвеличиванию и стремлению к единоличной власти. В то же время пока эти события нельзя считать проявлением системного кризиса.

"Политический кризис в США может возникнуть, если демократам удастся выиграть выборы в Конгресс США в ноябре. Если республиканцы потеряют контроль над двумя палатами Конгресса, начнут разворачиваться очень интересные события, в частности, попытка импичмента Трампа", — указал он.

Он также отметил, что количество оппонентов Трампа постепенно растет, вместе с масштабами протестов. Недовольство вызывает не только стиль управления, но и ряд непопулярных решений, которые он принимает. Дополнительным фактором обострения ситуации стала война против Ирана.

Реально ли объявить импичмент Трампу – мнение эксперта Как писал Главред, позиции Дональда Трампа внутри Республиканской партии начинают ослабевать. Часть его однопартийцев пытается отмежеваться от него из-за пророссийских заявлений, что может создать риск потери большинства в Конгрессе и постепенного превращения его в политически ослабленного президента. Об этом сообщил политолог Петр Олещук. В то же время эксперт считает, что Трамп, вероятно, сохранит свой пост. Хотя в США существует процедура импичмента, ее практическое применение в отношении действующего президента крайне сложно, ведь требует поддержки обеих политических сил. По его мнению, маловероятно, что даже при противоречивых действиях Трампа его партия согласится на такой шаг. "Но сейчас дело в другом. Если Трамп продолжит проводить нынешнюю внутриполитическую линию, к этому добавятся поражения во внешней политике, а он сам со своим отношением к Путину окончательно превратится в посмешище, республиканцы, очень и очень вероятно, эти выборы проиграют – и Трамп потеряет большинство в Конгрессе. В таких условиях Трамп превратится в последние два года своего президентства в "хромую утку", то есть формально он будет у власти, а реально будет терять влияние и власть. Например, Конгресс демократов начнет блокировать любые решения Трампа, и начнется жесткий политический кризис. Такой сценарий абсолютно реален", — отметил политолог.

Протесты в США – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Соединенных Штатах прошли масштабные протесты против политики президента Дональда Трампа под лозунгом No Kings, охватившие все 50 штатов и тысячи городов, что свидетельствует о широком уровне общественного недовольства.

Политолог Владимир Фесенко обратил внимание, что результаты выборов в Конгресс могут вызвать серьезные политические изменения, которые непосредственно повлияют на Трампа и общую ситуацию в стране.

В то же время в ноябре 2025 года в США также проходили массовые акции протеста: сотни людей выходили на митинги после того, как Вашингтон начал давить на Украину с требованием согласиться на мирный план, учитывающий условия России.

Другие новости:

О личности: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

