"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

В США продолжаются массовые митинги из-за недовольства политикой Дональда Трампа.

В США проходят масштабные митинги из-за политики президента Дональда Трампа. Сотни людей вышли на протесты после того, как США начали заставлять Украину согласиться на "мирный план" с требованиями РФ. Об этом сообщает корреспондент Общественного.

Также одними из основных причин недовольства является и скандал с файлами Джефри Эпштейна, состоятельных и влиятельных людей и антииммиграционных рейдов федеральной эмиграционной службы.

Люди требуют импичмента Трампа. Различные лозунги выкрикивают протестующие, держа плакаты с громкими надписями: "Трамп должен уйти сейчас", "Ты либо защищаешь Америку, либо Трампа - не можешь делать и то, и другое", "Импичмент для их задниц! Держи линию", "Трамп только что продал Украину".

Люди возмущены политикой действующего президента. Они максимально недовольны из-за того, что Трамп дает дедлайны для подписания "мирного соглашения", принуждая Украину к капитуляции перед Путиным.

"Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники. Дональд Трамп просто пытается восстановить собственное величие. И учитывая то, что дедлайн был объявлен ко Дню Благодарения - именно поэтому я использовал на этом плакате индейку - просто невыносимо. Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны", - сказал возмущенный протестующий Гарри Раш.

Другой протестующий Джереми также требует импичмента. Он выступает против этого "мирного плана".

"Тема "Импичмент" привела меня сюда. Мои мысли относительно объявленного мирного плана - я не поддерживаю его", - сказал он.

Мирный план США - мнение эксперта

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркнул, что предложенный вариант нельзя рассматривать как компромисс, поскольку фактически речь идет лишь о попытке заморозить войну. По его мнению, такое мирное соглашение вряд ли станет взаимовыгодным, однако Киев может согласиться на него только для того, чтобы остановить дальнейшее ведение боевых действий, особенно учитывая, что на фронте наблюдается "определенный прогресс в пользу Украины".

План США по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский "мирный план", подготовленный при участии России, уже почти завершен.

По данным The Guardian, Вашингтон предупредил Киев, что условия мирного соглашения с Россией могут стать хуже, если Украина не примет нынешний вариант документа, который состоит из 28 пунктов.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна согласиться на предложенный Америкой "мирный план" до четверга, 27 ноября.

23 ноября Главред отметил, что госсекретарь США Марко Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны. Он заявил, что это предложение было сформировано не американцами, а Россией. Впоследствии он опроверг эти утверждения и добавил, что инициатива по миру является результатом работы США.

Первый импичмент Дональда Трампа В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора. После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить. "На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трампа оправдали по обеим статьям.

