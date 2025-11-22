Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Вкратце:
- Генералы США приедут в Москву
- Цель визита - обсуждение мирного плана Трампа
Группа американских высокопоставленных генералов может посетить Москву уже на следующей неделе. Цель визита - обсуждение мирного плана США по урегулированию войны в Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.
"Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план", - говорится в публикации.видео дня
Кроме этого, в британской газете напомнили, что в пятницу, 21 ноября, российский преступник Владимир Путин подтвердил, что Москва получила копию американского плана, который, по его словам, может стать основой для прекращения войны.
Человек, близкий к Кремлю, заявил, что Путину "понравились" общие контуры мирного предложения, среди которых - гарантия, юридически обязывающая нераспространение НАТО на восток, а также закрепление нейтрального статуса Украины в конституции.
Что касается потенциального членства в ЕС, источник заявил, что Москва рассмотрит его лишь в том случае, если будет исключен военный компонент, приведя пример австрийской модели нейтралитета.
Какой дедлайн у Украины, чтобы принять мирный план Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.
Новый мирный план Трампа - что известно
Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.
СМИ опубликовали карту, где показано, какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа. Мирный план Дональда Трампа предлагает Украине отдать РФ 2300 кв. км территории, что сопоставимо с размером Люксембурга.
Позже российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".
Читайте также:
- Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс
- Украина обезвредила 19 "кинжалов" песней "Наш Отец - Бандера" - The Telegraph
- Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред