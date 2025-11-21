Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

Американский лидер подчеркнул, что Украина продолжает терять территорию.

https://glavred.info/war/tramp-ubezhden-chto-ukraina-v-blizhayshee-vremya-poteryaet-donbass-v-blizhayshee-vremya-10717802.html Ссылка скопирована

Трамп сделал заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото deepstatemap, скриншот

Вкратце:

Трамп считает, что Украина вскоре потеряет Донбасс

Лидер США акцентировал внимание на том, что Киев продолжает терять территории

Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что Украина неизбежно потеряет те части Донбасса, которые до сих пор контролирует. По мнению президента США, это может произойти как по мирному соглашению, так и на поле боя. Свои противоречивые тезисы Трамп сделал во время интервью на радио Fox News.

Ведущий Fox News перечислил, что должен сделать Киев в соответствии с мирным планом Трампа, который состоит из 28 пунктов.

видео дня

"Похоже, Украина должна сократить численность своих вооруженных сил до 600 тысяч человек. Похоже, им придется отдать часть территории, которую они не потеряли в войне. Они не могут вступить в НАТО", - сказал ведущий.

"Они потеряют ее (территорию - Главред) в ближайшее время, да", - ответил Трамп.

Журналист уточнил, идет ли речь обо всем Донбассе.

"Они теряют территорию. Они теряют территорию", - подчеркнул президент США.

Смотрите видео, в котором Трамп сделал заявление о судьбе Донбасса:

Действительно ли мирный план США является новым - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что так называемый мирный план США по урегулированию войны, который активно распространяют, на самом деле давно известен и не содержит никаких новых элементов.

По его словам, содержание документа полностью повторяет предложения, которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"Все, кто был вовлечен в процесс переговоров, подтверждают: Россия с тех пор не отошла от своих стамбульских предложений ни на шаг. То есть никакой секретности здесь нет - план хорошо известен. Его знают и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Европе, и в Соединенных Штатах - где угодно", - сказал Кочетков.

Мирный план Трампа - новости по теме

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Позже Трамп поставил Украине жесткий дедлайн по мирному плану. Президент США считает, что Украина должна согласиться на мирный план до 27 ноября.

Позже российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".

Читайте также:

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред