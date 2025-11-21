Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

Вы узнете:
- Как работает технология
- Россия еще не научилась ей противостоять
Украинские специалисты нашли нестандартный способ бороться с российскими гиперзвуковыми ракетами: за последние две недели им удалось перехватить 19 Кинжалов, используя собственную технологию радиоэлектронной борьбы, которая подменяет спутниковые сигналы.
Об этом говорится в публикации The Telegraph, а также в интервью команды Night Watch для портала 404 Media и журналистов Forbes.
Новая технология РЭБ: украинская песня вместо сигнала ГЛОНАСС
Разработчики из Night Watch рассказали, что создали систему радиоэлектронной борьбы под названием Lima. Её принцип основан на блокировке навигационного сигнала ГЛОНАСС и его замене… украинской песней "Батько наш – Бандера".
Это не только технический приём, но и символический ответ российской пропаганде, которая годами эксплуатирует тему Бандеры.
В результате ракета получает фальшивую "точку привязки" и "думает", что оказалась над Лимой в Перу. "Кинжал" резко меняет траекторию, пытаясь скорректировать курс — именно это и становится для него фатальным.
Почему "Кинжалы" оказались уязвимыми
Инженеры выяснили: у гиперзвуковых ракет РФ стоят такие же приёмники, которые использовались ещё на советских образцах вооружений.
Речь идёт о давно устаревших антеннах CRPA, которые плохо защищены от подмены спутникового сигнала. Благодаря этому ракету удавалось увести от цели не только на десятки, но иногда и на 200 км, как рассказали собеседники Forbes.
Главная причина разрушения ракет — их собственная скорость.
"Когда "Кинжал" пытался быстро сменить навигацию, фюзеляж этой ракеты не выдержал скорости и просто был разорван на две части", — объяснил один из операторов Night Watch.
Ракета, летящая со скоростью более 4 тыс. миль в час, не выдерживала перегрузок при внезапной смене навигации и разрушалась в воздухе.
Россия пытается адаптироваться, но безуспешно
По данным Night Watch, российские инженеры уже пытались повысить устойчивость ракет, увеличивая количество приёмников ГЛОНАСС — иногда вдвое. Однако украинские специалисты уверены: это не спасёт ситуацию.
По их словам, то, что Кремль преподносил как "главное преимущество" гиперзвукового оружия — высокая скорость, — в итоге делает "Кинжал" ещё более уязвимым для их системы РЭБ.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 16 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В результате атаки пострадали Одесская, Днепропетровская и Сумская области.
Председатель Одесской ОВА отметил, что в результате атаки РФ были повреждены объекты энергетики, среди которых и солнечная электростанция.
В общем на Украину этой ночью летели 176 ударных беспилотников и ракета "Искандер-М". Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
