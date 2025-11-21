Укр
Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

Сергей Кущ
21 ноября 2025, 21:55
107
Это не только технический приём, но и символический ответ российской пропаганде, которая годами эксплуатирует тему Бандеры.
Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph
Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph / Коллаж Главред, фото: Википедия

Украинские специалисты нашли нестандартный способ бороться с российскими гиперзвуковыми ракетами: за последние две недели им удалось перехватить 19 Кинжалов, используя собственную технологию радиоэлектронной борьбы, которая подменяет спутниковые сигналы.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, а также в интервью команды Night Watch для портала 404 Media и журналистов Forbes.

Новая технология РЭБ: украинская песня вместо сигнала ГЛОНАСС

Разработчики из Night Watch рассказали, что создали систему радиоэлектронной борьбы под названием Lima. Её принцип основан на блокировке навигационного сигнала ГЛОНАСС и его замене… украинской песней "Батько наш – Бандера".

Это не только технический приём, но и символический ответ российской пропаганде, которая годами эксплуатирует тему Бандеры.

В результате ракета получает фальшивую "точку привязки" и "думает", что оказалась над Лимой в Перу. "Кинжал" резко меняет траекторию, пытаясь скорректировать курс — именно это и становится для него фатальным.

ракета кинджал кинжал инфографика
ракета кинджал кинжал инфографика / Инфографика: Главред

Почему "Кинжалы" оказались уязвимыми

Инженеры выяснили: у гиперзвуковых ракет РФ стоят такие же приёмники, которые использовались ещё на советских образцах вооружений.

Речь идёт о давно устаревших антеннах CRPA, которые плохо защищены от подмены спутникового сигнала. Благодаря этому ракету удавалось увести от цели не только на десятки, но иногда и на 200 км, как рассказали собеседники Forbes.

Главная причина разрушения ракет — их собственная скорость.

"Когда "Кинжал" пытался быстро сменить навигацию, фюзеляж этой ракеты не выдержал скорости и просто был разорван на две части", — объяснил один из операторов Night Watch.

Ракета, летящая со скоростью более 4 тыс. миль в час, не выдерживала перегрузок при внезапной смене навигации и разрушалась в воздухе.

Россия пытается адаптироваться, но безуспешно

По данным Night Watch, российские инженеры уже пытались повысить устойчивость ракет, увеличивая количество приёмников ГЛОНАСС — иногда вдвое. Однако украинские специалисты уверены: это не спасёт ситуацию.

По их словам, то, что Кремль преподносил как "главное преимущество" гиперзвукового оружия — высокая скорость, — в итоге делает "Кинжал" ещё более уязвимым для их системы РЭБ.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В результате атаки пострадали Одесская, Днепропетровская и Сумская области.

Председатель Одесской ОВА отметил, что в результате атаки РФ были повреждены объекты энергетики, среди которых и солнечная электростанция.

В общем на Украину этой ночью летели 176 ударных беспилотников и ракета "Искандер-М". Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

война в Украине ракета Кинжал
