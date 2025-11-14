Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели 'Кинжалы'

Вечером 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Кинжал". Взрывы прогремели в Хмельницкой области. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Около 21:20 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По данным мониторинговых каналов, россияне подняли в воздух пять истребителей.
Впоследствии стало известно, что вражеские МиГи запустили пять ракет. Вражеские цели двигались через Сумскую область в направлении Киевской области, а затем на Житомирщину.
Через несколько минут Воздушные силы Украины предупредили, что одна из запущенных ракет, из Житомирской области движется в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области. Около 21:30 на территории Хмельницкой области прогремели взрывы.
