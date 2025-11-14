Укр
Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Руслана Заклинская
14 ноября 2025, 22:08обновлено 14 ноября, 22:40
Российские войска запустили по Украине крылатые ракеты типа "Кинжал".
Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Воздушное командование "Юг"

Вечером 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Кинжал". Взрывы прогремели в Хмельницкой области. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

Около 21:20 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По данным мониторинговых каналов, россияне подняли в воздух пять истребителей.

Впоследствии стало известно, что вражеские МиГи запустили пять ракет. Вражеские цели двигались через Сумскую область в направлении Киевской области, а затем на Житомирщину.

Через несколько минут Воздушные силы Украины предупредили, что одна из запущенных ракет, из Житомирской области движется в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области. Около 21:30 на территории Хмельницкой области прогремели взрывы.

Новость дополняется...

