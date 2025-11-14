Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

Есть определенные признаки того, что новая атака РФ уже готовится, считает Олег Жданов.

https://glavred.info/ukraine/pod-ugrozoy-goroda-millionniki-zhdanov-nazval-celi-novyh-udarov-rf-10715603.html Ссылка скопирована

Россия может повторить массированный ракетный удар / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Важное из заявлений Жданова:

РФ может устроить новую массированную атаку

Новая атака РФ уже готовится

Россия активно накапливает "Шахеды" и сегодня, вероятно, имеет достаточное количество ударных дронов для нескольких массированных атак, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, судя по тому, что позавчера у себя на передаче Соловьев объявлял, что все крупные города Украины должны быть разрушены. Я думаю, что череда таких массированных атак на города-миллионники Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Одессу и другие, затем города-полмиллионники — это вполне вероятно со стороны Российской Федерации", — сказал он в комментарии ТСН.ua.

видео дня

По его словам, если РФ устроит такую атаку по Днепру, Львову, Запорожью, Одессе или другим городам, последствия будут страшнее, чем в Киеве.

"Но западная часть нашей страны, я надеюсь, что там может быть развернута какая-то часть ПВО, которая уменьшит количество "Шахедов", которые могут долететь до западных регионов. Иначе будет ужас", - отметил военный аналитик.

/ Инфографика: Главред

Он также предупредил о том, что есть определенные признаки того, что новая атака РФ уже готовится.

"Во-первых, срок накопления как минимум 10-14 суток между массированными ударами, иногда больше, очень редко, когда меньше, там одна неделя. Второе — это появление дронов-разведчиков. Вчера летал дрон-разведчик над Киевом и областью. И третье, я не знаю, как это так совпадает, но когда президент едет куда-то в командировку, то у нас бывает массовая атака. Сам факт действительно имеет место", — добавил Жданов.

Угроза блэкаута: мнение эксперта

Эксперт по международной энергетике и безопасности Михаил Гончар прокомментировал масштабные атаки России на украинскую энергосистему, подчеркнув, что в крупных городах потребление электричества всегда значительно выше. По его словам, именно мегаполисы могут столкнуться с наибольшими сложностями.

Он добавил, что в отдельных населённых пунктах, особенно на востоке и северо-востоке страны, перебои могут длиться сутками, что уже превращается в серьёзную проблему.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину. В результате удара еть погибшие и много раненых среди гражданских.

Напомним, что в ночь на 14 ноября Киев пережил массированную ракетно-дроновую атаку РФ. Почти всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Есть разрушения почти во всех районах города. Мэр Киева рассказал о ситуации со светом, тепло- и водоснабжением.

Ранее сообщалось о том, что россияне нанесли удар по рынку в Черноморске Одесской области. Известно как минимум о двух погибших людях в результате атаки. По меньшей мере семь человек были ранены, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред