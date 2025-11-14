Укр
Читать на украинском
"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

Алексей Тесля
14 ноября 2025, 20:33
176
РФ хочет изолировать украинскую энергосистему от поставок электроэнергии из Европы, говорит Михаил Гончар.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
РФ бьет по объектам энергетики / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важное из заявлений Гончара:

  • Крупным городам будет особенно трудно в плане энергообеспечения
  • В некоторых населенных пунктах электроэнергии может не быть днями

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по объектам энергетики Украины.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в больших городах всегда наблюдается большое энергопотребление.

видео дня

"Хотя ситуация везде разная. Например, если взять Днепр или Запорожье - это промышленные центры. Харьков - тоже. Киев - и промышленный, и административный центр, к тому же самый большой по населению. В целом Киев и столичный регион всегда были энергодефицитными", - говорит эксперт.

По его мнению, в этом контексте крупным городам будет особенно трудно.

"В некоторых селах, особенно на востоке или северо-востоке, электроэнергии может не быть днями - и это уже проблема. А вот там, где местные власти или самоуправление позаботились о создании собственных генерационных установок, которые производят электроэнергию, ситуация лучше - там свет будет", - прогнозирует он.

Аналитик убежден, что в этом еть и доля вины и центральной власти: "То, что создано - преимущественно частная инициатива, и локально это может быть спасением - для отдельных громад, которые сами об этом позаботились. Но если говорить о ситуации в масштабах всей страны - это, к сожалению, далеко не так".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Он также назвал проблемой то, что последние удары РФ имели целью изолировать украинскую энергосистему от поставок электроэнергии из Европы.

"То, что раньше не было для нас критически выручающим, потому что объемы импорта были важными, но не определяющими, теперь становится проблемой - ведь сейчас мы даже эту дополнительную энергию из ЕС временно не можем получать, пока не будут отремонтированы соответствующие маршруты", - резюмировал Гончар.

Угроза новых ударов РФ: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что угроза крупномасштабного удара по Украине с применением ракет и беспилотников остаётся крайне высокой — подобная атака может начаться в любой момент. По его словам, Россия находится в состоянии полной готовности к таким действиям. Жданов уточнил, что на вооружении врага постоянно находится от 300 до 400 ударных дронов, а периодически их число достигает и 500.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Михаил Гончар
