Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоями

Мэр Кличко заверил, что коммунальщики работают для восстановления всех услуг.

Киев приходит в себя после массированной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как в Киеве сегодня будут отключать свет

Какая ситуация с водо- и теплоснабжением

В ночь на 14 ноября Киев пережил массированную ракетно-дроновую атаку РФ. Почти всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Есть разрушения почти во всех районах города. Мэр Киева рассказал о ситуации со светом, тепло- и водоснабжением.

По информации энергетиков, на данный момент в столице действуют плановые графики отключений электроснабжения.

"Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате атаки, были устранены", - сообщил Кличко.

Графики отключений на 14 ноября в Киеве в ДТЭК опубликовали вечером в четверг. Пока об изменениях в графиках не сообщалось.

Графики отключений на 14 ноября - Киев / t.me/dtek_ua

Перебои с отоплением есть в Деснянском и части Подольского района.

"Коммунальщики работают, чтобы вернуть тепло", - отметил мэр.

В то же время перебоев с водоснабжением не фиксируется.

Отметим, ночью Кличко сообщал, что в результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице функционируют оперативные штабы по оказанию помощи пострадавшим в результате ночной атаки на столицу жителям. Всего открыто пять штабов в Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском, Оболонском районах города.

Какой район Киева пострадал больше всего

Спикер Киевской ГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE сообщила, что в результате комбинированного ночного удара по столице больше всего пострадал Деснянский район.

По состоянию на 08:30 подтверждено 27 пострадавших, среди них 2 детей в возрасте 7 и 10 лет.

15 человек госпитализированы. Известно о 4 погибших. Число пострадавших может возрасти.

В Оболонском районе был "прилет" в многоэтажку. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние здания. Жителей временно эвакуировали, чтобы предотвратить риски оползней. Решение о дальнейшем отселении будет принято после детальной экспертизы.

"Все тяжелораненые находятся в больницах. Спасатели продолжают деблокировать людей в местах наибольших разрушений", - добавила Поп.

В ликвидации последствий вражеской атаки в Киеве принимают участие по меньшей мере 450 спасателей и 180 единиц техники. Последствия вражеского удара зафиксированы на 25 локациях.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Сначала сообщалось, что в Киеве до трех выросло число жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

Позже глава КГВА Ткаченко заявил, что жертв атаки уже четверо. По уточненной информации 27 киевлян получили ранения. 15 пострадавших медики госпитализировали

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад.

Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Другие новости:

