Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

В центральных регионах России и под Москвой прогремели взрывы, аэропорты столицы РФ ограничили работу из-за атаки беспилотников, указывают власти страны.

Центральные регионы России под массированной атакой - дроны летят в направлении Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

В России сообщают об атаке дронов на центральные регионы страны

Дроны летят в направлении Москвы

Вечером, 18 ноября в центральных регионах России прогремели взрывы. Власти страны-агрессора сообщают о движении дронов в направлении Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, о том, что российские системы противовоздушной обороны уже якобы сбили три беспилотника, которые двигались в направлении столицы РФ.

По его словам, на месте падения обломков работают аварийные службы. В столичных аэропортах введены временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Ранее такие же ограничения действовали во Внуково, а также были введены в Шереметьево в рамках плана "Ковер".

Российские пропагандистские медиа сообщают о якобы атаке украинских беспилотников по центральным регионам РФ, среди которых фигурируют даже воздушные шары малого размера.

Также в Крыму сообщили об угрозе ракетного удара.

Где "кощеева смерть" Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что так называемая "кощеева смерть" российского диктатора Владимира Путина "находится" в Москве, в здании на Старой площади, где размещается администрация президента РФ.

Именно там, по словам Ступака, и сам Путин, и его важнейшие "уязвимые точки".

Он отметил, что Украина хотела бы поразить эту локацию, однако пока это и невозможно, и недоступно. Эксперт также отметил, что в России хватает важных стратегических объектов, по которым украинские Силы обороны могут наносить удары.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегически важному для России порту Новороссийск, который является одним из главных хабов экспорта российской нефти.

Украинские военные осуществили масштабную атаку как по тыловым территориям РФ, так и по позициям оккупационных войск на фронте. Подтверждено попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и по складу беспилотников в Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту базирования российских кораблей в Новороссийске Краснодарского края. Для атаки применяли украинские средства поражения, в частности ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов, указывает Генштаб ВСУ.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

