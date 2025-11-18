В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS

Украинские силы атаковали военные объекты на территории РФ.

ВСУ ударили по РФ из комплексов ATACMS

Украинские войска мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

"Это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности. Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинские военные и в дальнейшем будут применять комплексы ATACMS и другое дальнобойное оружие.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" утверждает, что это уже не первое применение таких ракет по РФ в этом году.

"К тому же отечественная баллистика также не отстает и иногда наведывается к россиянам в гости", - отметил он.

