Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS

Ангелина Подвысоцкая
18 ноября 2025, 18:39
1070
Украинские силы атаковали военные объекты на территории РФ.
В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS
ВСУ ударили по РФ из комплексов ATACMS / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Украинские войска мощно ударили по военным объектам на территории РФ. Во время атаки были применены тактические ракетные комплексы ATACMS. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

"Это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности. Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинские военные и в дальнейшем будут применять комплексы ATACMS и другое дальнобойное оружие.

видео дня

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" утверждает, что это уже не первое применение таких ракет по РФ в этом году.

"К тому же отечественная баллистика также не отстает и иногда наведывается к россиянам в гости", - отметил он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Генштаб ВСУ ATACMS Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:53Фронт
Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

19:36Украина
Декларация о намерениях: кто заплатит за 100 французских самолетов

Декларация о намерениях: кто заплатит за 100 французских самолетов

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Последние новости

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 года

19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

19:44

Как на украинском сказать "изысканный" - самые точные аналогиВидео

19:36

Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
19:34

Какие области Украины Россия хочет оккупировать - раскрыты реальные планы Кремля

19:10

Декларация о намерениях: кто заплатит за 100 французских самолетовмнение

18:55

Не агроволокно и не листья: как укрыть саженцы винограда от морозов и оттепелейВидео

18:49

Вкусно, как у бабушки: рецепт рогаликов, которые разлетаются за мгновение

Реклама
18:39

В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS

18:33

В Киеве во время тревог ограничат движение по Южному мосту: как будет ездить транспорт

18:29

Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

18:26

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:22

Зачем автомобиль натирают луком - опытные водители раскрыли секрет

17:55

Секретные квадратные отверстия на USB: для чего они действительно нужны

17:50

Сигналы нельзя игнорировать: как кошки ведут себя перед смертьюВидео

17:44

Субсидии по-новому: кому из украинцев пересчитали и как узнать свою сумму

17:37

В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гаражеВидео

17:34

Стало известно, сколько людей РФ принудительно "мобилизовала" с оккупированных территорий

17:30

Ход истории изменили две женщины: кем были жены последнего короля Руси-УкраиныВидео

Реклама
17:30

Погода на завтра 19 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

17:20

Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

17:04

Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошлоВидео

17:02

Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

16:57

В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города

16:57

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

16:51

РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

16:44

Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали

16:41

Быстро и без дорогой химии: домашнее средство для удаления пятен с сидений авто

16:15

Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

16:12

Рождество Христово 2025: приметы, что можно и категорически запрещено делать

16:10

У Трампа обратились к странам ЕС с важным призывом по войне - что предлагают

15:32

Опасная погода будет уже в ближайшие часы: украинцев призвали быть осторожными

15:09

Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

15:06

Россияне используют новые иранские дроны: их уже заметили над украинским городом

15:00

Приходит без поводка: соседский пес доводит девушку до истерики из-за своего поведения

15:00

Дешевле, чем в прошлом году: названы продукты, цена которых приятно удивит

14:55

Сколько еще продержится Покровск: озвучен возможный сценарий боев

14:40

Желтые пятна исчезнут менее чем за 1 час: что засыпать в унитазВидео

14:36

Звучит, как мат: какая забавная фамилия есть в Украине

Реклама
14:18

Депутаты заблокировали трибуну Рады: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

14:00

Какую дверь выберете: психологический тест, который раскроет ваш тип партнера для любви

13:56

Гороскоп на завтра 19 ноября: Девам - много радости, Близнецам - гнев

13:42

Атака на Харьковщину: оккупанты убили 17-летнюю чемпионку Украины по кикбоксингу

13:40

"Дикий" - премьера новой турецкой драмы на телеканале Бигуди

13:39

Почему нельзя выбрасывать еду 19 ноября: самые строгие запреты в этот день

13:29

Какими дровами выгоднее всего отапливать дом в 2025 году: это не дуб

13:25

"Мы разводимся": жена Остапчука срочно объяснила ситуацию

13:24

Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

13:01

Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять