Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Силы обороны Украины продолжают наносить прицельные удары по критической инфраструктуре РФ, чтобы заставить врага остановить войну, указали в Генштабе.

https://glavred.info/war/ukraina-massirovanno-udarila-vglub-rossii-genshtab-nazval-celi-ataki-i-posledstviya-10715891.html Ссылка скопирована

Генштаб назвал цели атаки и последствия ударов по России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сообщили в Генштабе ВСУ:

Силы обороны ударили по Новокуйбышевскому НПЗ

В год предприятие перерабатывало 8,8 млн тонн нефти в год

Целью атак также стали объекты в тылу российских войск в Донецкой области

Силы обороны Украины нанесли масштабный удар вглубь территории России и позиций российских оккупационных войск на фронте. В результате таки известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Самарской области и склад БпЛА в Донецкой области Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, опубликовав видео запуска украинских реактивных дронов "Барс".

Генштаб сообщил, что с целью ослабления наступательных возможностей врага и осложнения его логистики, подразделения Сил обороны нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. Это предприятие с годовой мощностью переработки 8,8 млн тонн производит более двух десятков видов продукции и обеспечивает оккупационные войска, в частности топливом для реактивных двигателей высокого качества.

видео дня

Смотрите видео пуска реактивных дронов по России:

/ Фото: скриншот

В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар, масштабы нанесенных повреждений уточняются.

"Кроме того, поражена база хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области. Также, уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" - повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут продолжать наносить удары для ослабления боевых возможностей РФ и принуждения ее прекратить агрессию против Украины.

Ракеты украинского производства и дальность их ударов / Инфографика: Главред

Какая основная цель ударов по России - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что условная "Кощеева смерть" расположена в Москве, в здании на Старой площади, где работает администрация президента РФ. Там и сам "Кощей", и то, что символически считают его "смертью".

Ступак отметил, что, несмотря на желание украинцев, нанести удар по этому зданию пока невозможно - как из-за запретов, так и из-за отсутствия технических возможностей.

Он добавил, что в России более чем достаточно приоритетных целей, по которым могли бы наносить удары Силы обороны Украины. Однако на данном этапе Украина не имеет достаточных ресурсов, из-за чего возможности ВСУ остаются ограниченными.

"Целей достаточно, вопрос - чем бить. Дронами? Дрон стоит примерно 100 тысяч долларов, но его боевая часть - всего 50 кг (тогда как у ракеты 500 кг). То есть нужно, чтобы десять дронов прилетели в одну точку, чтобы добиться эффекта, как от одной ракеты. А желательно, чтобы было две-три ракеты", - говорит он.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в нескольких регионах России и на временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали об ударах дронов и ракет. Министерство обороны РФ, как обычно, заявило о якобы успешном перехвате 57 украинских беспилотников над семью областями, однако о ракетах в своем отчете не упомянуло.

В то же время Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли результативный удар по пункту базирования кораблей в Новороссийске Краснодарского края. Генштаб ВСУ сообщил, что во время атаки использовали украинское оружие - ракеты "Нептун" и несколько типов ударных дронов. Поражены важные объекты порта и нефтяного терминала "Шесхарис", а также пусковая установка ЗРК С-400 и склад ракет, что привело к детонации и пожару. Масштабы потерь уточняются.

Кроме того, по данным источников СБУ, дроны ЦСО "Альфа" уничтожили в Новороссийске четыре пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и два радара.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред