Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

Спутниковые снимки подтвердили, что в пятницу дальнобойные дроны успешно уничтожили четыре пусковые установки ЗРК РФ.

Главное:

Уничтожены в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф"

Поражены радары раннего обнаружения ВС России

Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины.

Спутниковые снимки подтвердили, что в пятницу дальнобойные дроны успешно уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" – на территории "воинской части кубанского краснознаменного полка".

Уничтожены важные цели РФ:

радар раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board");

радар целеуказания 92Н6 ("Grave Stone").

Есть высокая вероятность, что в результате атаки были повреждены и другие ЗРК С-400 "Триумф", которые размещались на территории воинской части.

Операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).

Уничтожение целей РФ: мнение экспертов

Украинские удары беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям в России спровоцировали сбои в топливных поставках и подтолкнули цены на бензин вверх. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты отмечают, что возникший недостаток топлива увеличит затраты как для бизнеса, так и для граждан, что со временем может усилить инфляцию в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

