Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

Главное:
- Уничтожены в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф"
- Поражены радары раннего обнаружения ВС России
Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины.
Спутниковые снимки подтвердили, что в пятницу дальнобойные дроны успешно уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" – на территории "воинской части кубанского краснознаменного полка".
Уничтожены важные цели РФ:
- радар раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board");
- радар целеуказания 92Н6 ("Grave Stone").
Есть высокая вероятность, что в результате атаки были повреждены и другие ЗРК С-400 "Триумф", которые размещались на территории воинской части.
Операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).
Уничтожение целей РФ: мнение экспертов
Украинские удары беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям в России спровоцировали сбои в топливных поставках и подтолкнули цены на бензин вверх. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты отмечают, что возникший недостаток топлива увеличит затраты как для бизнеса, так и для граждан, что со временем может усилить инфляцию в российской экономике.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
