"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

Анна Косик
16 ноября 2025, 11:46
Лидер страны объяснил, почему его прогноз достаточно тревожный.
Стубб, Зеленский, Путин
Для установления мира в Украине, по мнению политика, Европа и США должны сделать определенные шаги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Стубб:

  • В ближайшее время перемирие или начало переговоров маловероятны
  • США и Европа должны усиливать давление на Россию
  • Есть три важных вопроса на пути к миру

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прекращение огня в Украине вряд ли удастся заключить до весны 2026 года. Об этом пишет издание Associated Press.

Чиновник подчеркнул, что европейским союзникам Украины надо продолжать поддержку Киева, а также вместе с США максимально усиливать давление на страну-агрессора Россию и непосредственно кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Я не очень оптимистичен относительно достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", - сказал Стубб.

Почему перемирие в ближайшее время маловероятно

Финский чиновник считает, что Путин продолжает отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Его цели не изменились с начала полномасштабного вторжения.

На пути к перемирию стоят три больших вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение "определенного понимания по территориальным претензиям".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности / Инфографика: Главред

Сколько продлится война в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что война России против Украины, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону. В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинский активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится лишь тогда, когда одно из государств прекратит свое существование.

Ранее сообщалось, что Путину нужно "больше убеждений", чтобы согласиться на заключение соглашения с Украиной, которого стремится достичь президент США Дональд Трамп. Поэтому в Британии предлагают оказывать большее давление на диктатора.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать войну в Украине, поскольку, по его словам, "нет возможности для переговоров". В Кремле не согласны со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ не хочет мира.

О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

перемирие война в Украине Владимир Путин режим прекращения огня новости Финляндии мирные переговоры гарантии безопасности Переговоры о прекращении огня
