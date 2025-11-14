От мощного удара полетели искры: СБУ и СОУ поразили порт 'Новороссийск'

Порт "Новороссийск" пылает после операции Украины.

Удар по порту "Новороссийск" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Украинские защитники поразили порт "Новороссийск"

Поврежден нефтяной терминал

На объекте вспыхнул крупный пожар

Силы обороны Украины совместно с СБУ поразили стратегически важный для РФ порт "Новороссийск". Он является одним из ключевых центров экспорта российской нефти. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, операцию осуществили спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими подразделениями Сил обороны Украины. Целью был нефтяной терминал морского порта "Новороссийск".

Порт "Новороссийск" - это второй по величине нефтяной экспортный хаб РФ и ключевой логистический узел. В результате операции украинским силам удалось повредить нефтеналивные стендеры на причалах, поразить трубопроводную инфраструктуру, уничтожить или вывести из строя насосные установки. Кроме этого, на объекте возник масштабный пожар, который до сих пор продолжается.

Кроме того, подтверждено попадание по позициям российского ЗРК С-300/400 на территории в/ч 1537 в Новороссийске. После удара наблюдалась значительная детонация боеприпасов.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать долларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал - это минус миллионы долларов для военной машины Кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", - отметил информированный источник в СБУ.

Смотрите видео взрыва в порту "Новороссийск":

Взрыв в порту "Новороссийск"/ Фото: скриншот

Способна ли Украина уничтожить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина потенциально может поставить российскую нефтяную отрасль на колени. Все зависит от количества дронов и ракет, которые будут в ее распоряжении.

"Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо", - отметил Ступак.

В то же время НПЗ в европейской части России обеспечивают большинство населения страны топливом, поэтому их удары по ним имеют существенный эффект.

Атаки по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 ноября в российском Новороссийске прогремели мощные взрывы. В результате массированной атаки беспилотников была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис"

Также, по данным Reuters, российский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти. В то же время монополист нефтепровода "Транснефть" остановил поставки сырой нефти.

Ранее ударили по базе хранения и обслуживания дронов "Орион" в районе Кировского в Крыму. Операцию провели "Птицы Мадьяра".

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

