Крупнейший нефтяной порт РФ остановил экспорт нефти после дроновой атаки

Монополист нефтепровода "Транснефть" также вынужден приостановить поставки сырой нефти.

Российский нефтяной порт Новороссийск остановил экспорт нефти после дроновой атаки / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Astra

Кратко:

Российский черноморский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских БпЛА

Монополист нефтепровода "Транснефть" приостановил поставки сырой нефти

В пятницу, 14 ноября, российский черноморский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских дронов.

Также монополист нефтепровода "Транснефть" приостановил поставки сырой нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылками на два источника в отрасли.

В "Транснефти" отказались комментировать информацию о прекращении поставок нефти в порт.

Ранее россияне заявляли, что украинские дроны повредили пришвартованный корабль, жилые дома и нефтебазу в Новороссийске.

Новороссийск является одним из крупнейших российских морских портов, через которые осуществляются поставки нефти за границу.

Сможет ли Украина уничтожить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль - вопрос в количестве дронов и ракет, которые будут на вооружении Украины.

"Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо" - объясняет Ступак.

Впрочем, по его словам, НПЗ, расположенные на европейской части России, обеспечивают львиную долю российского населения топливом.

Удары по России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 14 ноября в городе Новороссийск (РФ) прогремели взрывы. В результате массированной атаки БПЛА повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и несколько береговых сооружений.

Кроме того, в ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

Ранее, 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов. По предварительной информации, под атакой оказался порт.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

