В Саратове и Новороссийске - "прилёты", повреждены важные объекты: что известно

Кратко:
- В Новороссийске, возможно, повреждена нефтебаза "Шесхарис", часть береговой инфраструктуры и гражданское судно
- В Сети сообщают об уничтожении позиции С-300/400
- Центр противодействия дезинформации СНБО утверждает, что удар пришёлся по нефтяному терминалу
- Мониторинговые каналы сообщают о попадании в склад с боекомплектом
В ночь на 14 ноября в городе Новороссийск (РФ) прогремели взрывы. В результате массированной атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и несколько береговых сооружений. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
Отмечается, что возникший пожар был оперативно ликвидирован.
Помимо этого, в порту повреждено гражданское судно, ранены три члена экипажа. Им оказывают медицинскую помощь.
Также фрагменты беспилотников упали в разных районах города. Повреждены несколько многоквартирных домов: в одном из них обломки попали в квартиру на четвертом этаже, ранен мужчина, он госпитализирован.
В других домах выбило окна, возгораний нет. По двум адресам повреждены квартиры на верхних этажах. В одном случае обломки упали на придомовую территорию, последствий нет.
Стоит отметить, что сообщество "Киберборошно" сообщило о том, что в Новороссийске был уничтожен зенитно-ракетный комплекс.
"В Новороссийске попадание, вероятно, ракеты по позиции С-300/400 на территории ВЧ 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка", — говорится в сообщении.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко утверждает, что в Новороссийске прилетело по местному нефтяному терминалу.
"Это нефтяной терминал в Новороссийске после прилета. Россияне же бьют по жилым домам и энергетике", - написал он около двух часов ночи.
А мониторинговые телеграм-каналы пишут, что это было попадание в склад с боекомплектом.
Также взрывы минувшей ночью прогремели и в Саратове. Местные власти подтвердили атаку, заявив, что объектом удара была "гражданская инфраструктура". Впрочем, местные жители говорят об атаке на НПЗ.
Удары по РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.
В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".
Украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион".
Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов. По предварительной информации, под атакой оказался порт.
В ночь на 5 ноября страну-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.
