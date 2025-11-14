Ответ на террор РФ: Зеленский рассказал об ударах 'Нептуном' по оккупантам

Ночью украинские воины успешно применили ракеты "Длинный Нептун" по определенным целям на российской территории.

https://glavred.info/ukraine/otvet-na-terror-rf-zelenskiy-rasskazal-ob-udarah-neptunom-po-okkupantam-10715381.html Ссылка скопирована

Ночью ПВО уничтожило 14 российских ракет / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Что заявил Владимир Зеленский:

Ночью ПВО уничтожило 14 российских ракет

Россия продолжает террор против украинских городов

Украинские ракеты ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах укрепления украинской ПВО и ударах по территории РФ по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и нескольких докладов командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко. Об этом президент написал в пятницу, 14 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

"Первое: сработали наши "петриоты" и еще некоторые другие системы, и есть за эту ночь обезвреживание 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробалистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО - системами, способными сбивать баллистику", - отметил Зеленский. видео дня

Также президент поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, избранных мишенях.

"Россия продолжает террор против украинских городов, именно против мирной инфраструктуры, и ключевыми мишенями для России этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты", - добавил Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил, что этой ночью украинские воины успешно применили ракеты "Длинный Нептун" по определенным целям на российской территории.

"И это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты. Спасибо каждому, кто работает на нашу ракетную программу и дает Украине эту точность и дальнобойность. Слава Украине!", - добавил он.

Смотрите видеоролик запуска ракет "Длинный Нептун"

Удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 ноября в городе Новороссийск (РФ) прогремели взрывы. В результате массированной атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и несколько береговых сооружений.

В ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.

В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред