В Киеве во время тревог ограничат движение по Южному мосту: как будет ездить транспорт

Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам, в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления воздушной тревоги.

В Киеве во время тревог ограничат движение по Южному мосту

Кратко:

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева

Маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными

Движение по Южному мосту Киева через реку Днепр будут ограничивать во время объявления сигнала "Воздушная тревога". Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА),

Движение с правого на левый берег будет ограничиваться как для частных авто, так и для общественного транспорта. В связи с этим, во время воздушной тревоги и в случае, когда патрульная полиция вводит временный запрет движения транспорта по Южному мосту с правого берега Днепра на левый, автобусы № 22 и № 91 будут курсировать по измененным схемам.

"Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам, в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления воздушной тревоги. В то же время маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.

Как будет курсировать транспорт в Киеве

В частности, во время воздушной тревоги автобусы №№ 22, 91 будут курсировать по временным маршрутам под номерами №№ 22-Д, 22-Т и №№ 91-Д, 91-Т.

В связи с этим, уточняется, если на момент введения запрета движения автобусы находятся перед въездом на ул. Саперно-Слободскую, они будут курсировать по маршруту № 22-Т "Ул. Тростянецкая – ул. Медовая" и № 91-Т "Ул. Анны Ахматовой – ст. м. "Голосеевская".

Автобусы на ул. Саперно-Слободской (на участке от просп. Науки до ул. Саперно-Слободской) в случае тревоги будут двигаться по маршрутам № 22-Д и № 91-Д.

"Для удобства и ориентирования в различиях схем движения во время воздушной тревоги пассажиров просят обращать внимание на номер автобусного маршрута. Именно он определяет направление и алгоритм дальнейшего движения автобуса", – сказано в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве

Как ранее сообщал Главред, в Киевской области воздушная тревога функционирует дифференцированно, то есть объявляется только в тех районах, где есть реальная угроза. Новую систему протестировали в ночь на 24 июля.

В Киеве общественный транспорт с 21 марта работает во время воздушных тревог.

Украинцы заметили, что во время воздушной тревоги у многих может показывать неправильное время на телефонах и нарушается система спутниковой навигации.

