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В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

Виталий Кирсанов
18 марта 2025, 13:28
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Во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться возле укрытий по маршруту движения.
транспорт
В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог / коллаж: Главред, фото: УНИАН, пресс-служба Киевпастранс

Вы узнаете:

  • Когда именно стартует нововведение
  • Может ли водитель во время тревоги пройти в укрытие

В Киеве общественный транспорт с 21 марта будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram.

По словам Ткаченко, с 21 марта общественный транспорт Киева, как коммунальный, так и частный, будет работать по новым правилам.

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В частности, во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться возле укрытий по маршруту движения. В этот момент пассажиры смогут покинуть салон по желанию.

Затем водители сообщают о возможности дальнейшего движения, и после высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

"Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей. Это не просто изменение правил - это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться", - написал Ткаченко.

В то же время в КГГА уточнили, в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

Также, по данным КГГА, "Киевский метрополитен" пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

Кстати, Киев был единственным городом в Украине, где во время объявления воздушных тревог останавливают движение общественного транспорта.

Новости Украины - главное:

18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА.

Как сообщал Главред, в ночь на 15 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также враг применил 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

14 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы. Под атакой оказался ресторан.

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