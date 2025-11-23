Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Келлог рассказал, что план из 28 пунктов продолжают дорабатывать, чтобы документ содержал и гарантии безопасности.

Келлог заявил, что считает "мирный план" хорошим

Келлог также заявил, что считает "мирный план" хорошим

Зеленский, возможно, приедет в Вашингтон

"Мирный план" для Украины, разработанный США при участии РФ находится на финишной прямой. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Fox News.

"Мы на последних двух метрах... мы почти на финише", - сказал он.

Келлог также заявил, что считает этот "мирный план" хорошим.

"Это хороший план, просто там есть вещи, которые нужно лучше прописать и объяснить", - отметил спецпредставитель Трампа.

Келлог рассказал, что план из 28 пунктов продолжают дорабатывать, чтобы документ содержал и гарантии безопасности. По его словам, США должны быть главным гарантом соглашения, чтобы избежать ошибок Будапештского меморандума и Минских договоренностей. При этом Европа тоже обязана взять на себя часть ответственности.

Он признал, что отдельные пункты требуют уточнений, но добавил, что "основа соглашения уже сформирована".

Келлог сказал, что украинские представители "доверяют американцам" и что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, приедет в Вашингтон, чтобы поддержать план Белого дома.

Почему именно сейчас появился мирный план США - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что появление американского мирного плана именно сейчас не является случайным. По его словам, сейчас на Украину и на Владимира Путина осуществляется системное давление, направленное на то, чтобы принудить обе стороны к замораживанию войны.

Клочок отметил, что даже заморозка войны по линии фронта стала бы для украинской власти серьезным репутационным ударом. По его словам, если бы союзники предоставляли Украине достаточную и своевременную военную помощь, ситуация сегодня была бы значительно лучше.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать", - пояснил Клочок.

Напомним, США представили собственное видение завершения войны в Украине - документ из 28 пунктов, который администрация Дональда Трампа подала как "мирный план". Однако по своему содержанию план больше напоминает сценарий односторонних уступок, поскольку он предлагает существенное сокращение украинской армии, официальный отказ от евроатлантического курса и согласие на потерю части территорий Донбасса. Для Киева такие условия фактически равны капитуляции.

На фоне этого президент Владимир Зеленский 21 ноября заявил, что давление на Украину сейчас беспрецедентно. Он подчеркнул, что государство не имеет права торговать свободой и достоинством и не может доверять России, которая уже много раз нарушала любые договоренности.

Несмотря на это, президент США публично призвал Киев принять план до четверга, 27 ноября, назвав День благодарения "удачным моментом" для такого решения.

Европейские партнеры Украины также выступили против ключевых пунктов предложения. По словам дипломатов, украинские Вооруженные силы должны сохранить полную обороноспособность, а базой для переговоров должна быть нынешняя линия фронта.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Швейцарии состоятся переговоры США, Украины и стран ЕС по мирному плану Трампа. В Женеву уже прибыл министр армии США Дэн Дрисколл.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

