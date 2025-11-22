Укр
США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

Руслана Заклинская
22 ноября 2025, 18:02
Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что Украина подходит к переговорам с учетом национальных интересов.
США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место
Известны дата и место переговоров по плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • 22 ноября в Швейцарии состоятся переговоры США, Украины и ЕС
  • Цель переговоров - согласовать формулировки плана к встрече Зеленского с Трампом
  • Участие примут советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины

В воскресенье, 22 ноября, США, Украина и ЕС проведут переговоры по новому мирному плану Дональда Трампа. Встреча состоится в Швейцарии. Об этом пишет CNN и Sudostschweiz.

Министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибыли в Женеву, где проведут встречи с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру. К переговорам также присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

На переговорах политики должны согласовать формулировку плана до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

По информации Sudostschweiz, во встрече в Женеве примут участие советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины. Украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а американскую - Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Кроме этого, по словам источника CNN, запланирована отдельная встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана, которая "пройдет быстро", но не в Женеве. Однако дата и место встречи пока не известны.

Комментарий секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на днях в Швейцарии начинаются консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким осознанием собственных национальных интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - подчеркнул Умеров.

Секретарь СНБО подчеркнул важность участия американской стороны и ее готовность к предметному обсуждению ключевых вопросов. Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно, руководствуясь исключительно требованиями национальной безопасности.

Почему именно сейчас появился мирный план США - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что время, выбранное для ультиматума Украине по мирному соглашению, не случайно, поскольку сейчас на Киев и на Путина оказывается системное давление, чтобы заморозить войну. Он подчеркнул, что для украинской власти даже заморозка по линии фронта является серьезным репутационным ударом.

"Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов", - отметил он.

Эксперт также отметил, что если бы союзники оказывали достаточную и своевременную военную помощь, ситуация для Украины выглядела бы лучше и адекватнее.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать", - добавил Клочок.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Трампа представила мирный план по завершению войны в Украине, который фактически приравнивается к капитуляции. Документ содержит 28 пунктов и предусматривает сокращение численности Вооруженных сил, официальный отказ от стремления вступить в НАТО и потерю части территорий Донбасса.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что давление на страну сейчас чрезвычайно сильное. В видеообращении он подчеркнул, что Украина не может уступать свободой и достоинством и не может доверять РФ.

Позже президент США заявил, что Киев должен принять предложенный Вашингтоном план до четверга, 27 ноября, добавив, что День благодарения "подходящее время" для такого решения.

Ранее европейские союзники Украины отвергли ключевые положения американо-российского мирного плана. Они отметили, что украинская армия должна сохранить способность полноценно защищать суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать основой для любых переговоров.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

