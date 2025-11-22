Укр
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

Мария Николишин
22 ноября 2025, 11:34
Известно, что делегация военных чиновников США планирует осуществить визит в Москву.
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал
Трамп назначил нового спецпредставителя / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Трамп назначил Дэна Дрисколла новым спецпредставителем
  • Он должен продвигать мирный план США

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источников издания, делегация американских военных чиновников - группа генералов США - планирует совершить визит в Москву в конце следующей недели.

Известно, что целью поездки является обсуждение деталей мирного плана США непосредственно с представителями Кремля.

"Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Давление Трампа на Украину

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что сейчас идет системное давление и на Украину, и на Путина - для того, чтобы заморозить войну.

"Трамп решил что для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли на линии границы - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - подчеркнул он.

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, лидер Америки Дональд Трамп сообщил, что мир между Россией и Украиной приближается, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется либо принять мирный план, либо страна будет вынуждена воевать дальше.

Известно, что Киев, в частности, должен уступить почти 5000 кв. километров в Донецкой области, которые по плану Трампа должны стать буферной зоной.

Кроме того, Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Дональд Трамп война России и Украины Мирный план Трампа
